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Может ли что-то пойти не так в походе Швентек за третьим чемпионством на "Ролан Гаррос"?

Может ли что-то пойти не так в походе Швентек за третьим чемпионством на "Ролан Гаррос"?
©Olimpbet

В женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции - неожиданный финал. Свои коэффициенты на него рассчитал самый популярный букмекер Казахстана.

Ига Швентек (Польша) - Каролина Мухова (Чехия). 10 июня, 19:00 (время Астаны)

Пока все делали прогнозы на битву за трофей между первой и второй ракетками мира, белоруска Арина Соболенко неожиданно, если даже не сенсационно, проиграла в 1/2-й (6:7, 7:6, 5:7). И теперь с Игой Швентек, сильнейшей теннисисткой планеты, будет играть чешка Каролина Мухова, занимающая в рейтинге WTA лишь 43-е место.

Представительница Польши, как и положено ее статусу, все шесть матчей на "Ролан Гаррос" прошла, особо не напрягаясь. Во всех встречах она не отдала соперницам ни одной партии. И только в полуфинале против бразильянки Беатрис Хаддад-Майи позволила игре дойти до тай-брейка (6:2, 7:6). Можно сказать, что прошлогодний титул победительницы Открытого чемпионата Франции Ига защищает более чем уверенно.

Мухова пока на турнирах "Большого шлема" не побеждала. А на грунте и вовсе не блистала даже на более мелких соревнованиях. Единственную победу в этом сезоне она одержала в Сеуле на турнире WTA 250, который проходил на харде. Выход в финал турнира "Большого шлема" для чешской теннисистки - наивысшее достижение в карьере.

К сожалению, даже если Мухова покажет свой лучший теннис, в борьбе против Швентек, которая сейчас также на пике своей формы, этого будет недостаточно. Для победы над Соболенко чешке хватило бойцовского духа, но в финале должно произойти что-то из ряда вон выходящее для подобного результата.

Тем более Швентек уже заявила, что не ждет никаких сюрпризов:

"Я знаю, как играет Каролина. С 2019 года мы с ней много играли на тренировках. И так совпало, что ее матчи я смотрю чаще, чем игры других теннисисток. Мне очень нравится ее теннис. Она может ускорять игру, у нее великолепная манера и техника, есть свобода в движениях".

В копилке 22-летней Швентек уже три победы на турнирах "Большого шлема". Две из них на "Ролан Гаррос" - в 2020 и 2022 годах. Эксперты Olimpbet не сомневаются, что первая ракетка мира увезет из Парижа еще один трофей: П1 - 1.13, П2 - 6.58.

Вероятнее всего, представительница Польши разберется с соперницей быстро и без особых проблем. Коэффициент на 2:0 в ее пользу - 1.39, а на то, что будет сыграно менее 19.5 геймов - 1.8.

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