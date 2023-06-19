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Куражиться и ломать: как англичане и украинцы будут укреплять свои позиции

Куражиться и ломать: как англичане и украинцы будут укреплять свои позиции
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Коэффициенты от топ-букмекера Olimpbet на матчи отбора футбольного Евро-2024 в группе С.

Группа С. Англия – Северная Македония, 20 июня, 00:45

То, что на манчестерском "Олд Траффорд" будут играть сборные с тотально разной компетенцией, не сомневается никто, в том числе и аналитики самого популярного букмекера Казахстана Olimpbet. О чем и говорят коэффициенты на исход поединка: П1 – 1.1, Х – 10, П2 – 27.

На легендарный манчестерский стадион македонцы наверняка выйдут не в лучшем психологическом состоянии. В предыдущем туре дома они проиграли сборной Украины со счетом 2:3, ведя, к слову, после первого тайма 2:0.

Подобный провал однозначно ударит по уверенности футболистов. Тем более что противостоять им будут подопечные Гарета Саутгейта, которые находятся в шикарном настроении. Все три предыдущих поединка англичане в своей группе выиграли, в том числе сверхуверенно (4:0) прошлый в гостях против Мальты.

В подобной ситуации нет причин "идти против толпы" и пытаться поверить в могучий дух Северной Македонии. Перед своими фанами англичане обязательно захотят покуражиться над оппонентом, реализовав теоретические матчевые выкладки на практике. Советуем присмотреться к паре любопытных вариантов ставок для игры в Манчестере. Например, к победе Англии в первом тайме с форой (-1) по коэффициенту 1.92, или к тому, что Англия забьет в обоих таймах за 1.61.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Группа С. Украина – Мальта, 19 июня, 22:00

Несмотря на то, что матч состоится на нейтральном поле – в словацком городе Трнава – сборная Украины выглядит перед ним однозначным фаворитом. Да и поддержка болельщиков у украинцев ожидается внушительная.

Перед игрой коэффициенты на исход дуэли, выставляемые народным букмекером Казахстана Olimpbet, четко указывают на положение дел: П1 – 1.12, Х – 9.5, П2 – 20.

Всего несколько дней прошло после предыдущего тура, в котором украинцы потратили много сил, чтобы дожать северомакедонцев на их поле (3:2). К тому же мальтийцы лучше всего умеют играть вторым номером, являясь настоящими экспертами в деле "автобусостроения". Парням Сергея Реброва предстоит натурально взламывать оборонительные порядки островитян.

Эксперты Olimpbet в такой ситуации считают весьма витальным вариант ставки на общий тотал забитых голов в матче меньше 3,5 за коэффициент 1.9.

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