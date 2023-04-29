Кубок Гагарина: теперь точно финиш!

В субботу "Ак Барс" и ЦСКА определят обладателя трофея в Казани. Какие кэфы дают аналитики Olimpbet на заключительную игру финалистов плей-офф КХЛ?

"Ак Барс" (Казань) – ЦСКА (Москва). 29 апреля, 20:00 (время Астаны)

Счет в серии – 3:3.

Роскошное завершение сезона в Континентальной хоккейной лиге! После того как "армейцы" повели в серии с "Ак Барсом" 3:1, могло показаться, что казанцы деморализованы и ЦСКА досрочно станет обладателем Кубка Гагарина.

Однако "барсам" удалось почти невозможное – выиграть у действующего обладателя трофея два матча подряд и сравнять счет в противостоянии. В лучших традициях жанра победитель финала определится в заключительной, седьмой встрече. И теперь уже "Ак Барс" имеет моральное превосходство в этом споре, который завершится при родных для него болельщиках.

В шестой игре клуб из столицы Татарстана продемонстрировал потрясающую эффективность в нападении: из 13 бросков по воротам москвичей три оказались результативными. А вот по блокированным броскам у казанцев было какое-то невероятное превосходство – 34:6!

Да, пожалуй, команду Зинэтулы Билялетдинова можно считать фаворитом седьмого матча серии, ведь она проведет его на своем льду при бешеной поддержке трибун. То, что у "Ак Барса" больше шансов на победу в заключительной игре, считают и эксперты Olimpbet. Хотя нельзя сказать, что букмекеры совершенно не верят в успех ЦСКА: П1 – 2.55, Х – 3.55, П2 – 2.65.

Любопытно, что при такой упорной борьбе достойных друг друга соперников ни один из предыдущих шести матчей не выходил за рамки основного времени. Но аналитики полагают, что и в седьмой встрече дело, скорее всего, ограничится тремя периодами. Овертайм: будет – 3.55. Овертайм: не будет – 1.29.

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