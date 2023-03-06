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Кубок Гагарина: нарушится ли равновесие в сериях?

Кубок Гагарина: нарушится ли равновесие в сериях?
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6 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги пройдут третьи матчи в парах "Сибирь" – "Авангард", "Металлург" – "Автомобилист", "Динамо" Москва – "Торпедо" и "Северсталь" – ЦСКА. Аналитики Olimpbet дали свои расклады.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Третьи матчи

"Сибирь" (Новосибирск) – "Авангард" (Омск). 6 марта, 18:30 (время Астаны)

Счет в серии – 1:1

Удивительная история: абсолютно во всех парах стартового раунда плей-офф после двух матчей счет в сериях ничейный.

Сибирские команды обменялись победами в Омске, что можно признать положительным результатом для "Сибири". Теперь она дважды подряд примет «Авангард» на своем льду, а значит – имеет неплохие шансы добиться решающего перевеса в споре с "ястребами", ведь оба домашних матча регулярного сезона-2022/23 новосибирцы у омичей выиграли.

Тем любопытнее, что эксперты Olimpbet по-прежнему видят "Авангард" явным фаворитом этой серии, предлагая на его проход в четвертьфинал Кубка Гагарина коэффициент 1.49 (против 2.61 у "Сибири").

Но в третьей игре, по мнению самого популярного в Казахстане букмекера, перспективы хозяев на победу все же немного весомее: П1 – 2.48, Х – 3.65, П2 – 2.75.

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"Металлург" (Магнитогорск) – "Автомобилист" (Екатеринбург). 6 марта, 20:00

Счет в серии – 1:1

В Екатеринбурге соперники выиграли по разу, что подтвердило приблизительное равенство сил у "Автомобилиста" и "Металлурга". Серия переезжает в Магнитогорск, где «сталевары» постараются сделать все, чтобы деморализовать противника.

Но просто "магнитке" с "автомобилистами" точно не будет, ведь свою гостевую победу в плей-офф "Металлург" одержал лишь в овертайме, а в регулярном чемпионате команда Ильи Воробьева обыграла коллектив Николая Заварухина только в одной из четырех попыток.

И все же аналитики Olimpbet отдают предпочтение в этой паре клубу с более низким номером посева – "Металлургу". Причем как в третьем матче серии (П1 – 2.1, Х – 3.95, П2 – 3.2), так и по итогам всего противостояния (Проход "Металлурга" – 1.71, Проход "Автомобилиста" – 2.13).

"Динамо" (Москва) – "Торпедо" (Нижний Новгород). 6 марта, 22:30

Счет в серии – 1:1

Пока соперники полностью оправдывают ожидания от своего противостояния: два стартовых матча серии в Нижнем Новгороде получились яркими, зрелищными и с голами в пустые ворота в концовках обеих встреч. Нет никаких сомнений, что в российской столице спор "Динамо" и "Торпедо" продолжится в том же духе.

Эта пара противников – лишь одна из двух, в которой пока не было овертаймов. Эксперты считают крайне маловероятным, что и в третьей попытке москвичам с волжанами не хватит трех периодов для выявления сильнейшего: Овертайм: будет – 4.1; Овертайм: не будет – 1.24.

Безоговорочными фаворитами предстоящего матча аналитики Olimpbet видят хозяев: П1 – 1.81, Х – 4.1, П2 – 4.1. При этом победа "Динамо" даже с минимальной форой оценивается очень приличным коэффициентом: Ф1 (-1.5) – 2.4.

"Северсталь" (Череповец) – ЦСКА (Москва). 6 марта, 22:30

Счет в серии – 1:1

Не будет преувеличением утверждать, что "сталевары" совершили маленький подвиг, зацепив в Москве один матч серии с "армейцами". Победи ЦСКА вслед за первой и во второй встрече, была бы велика вероятность того, что это противостояние закончилось бы уже после двух ближайших игр в Череповце.

Но "Северсталь" сумела одолеть москвичей в овертайме и теперь сделает все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков на домашнем льду.

И ведь для этого у команды Андрея Разина есть определенные предпосылки: "Северсталь" в родных стенах выиграла у ЦСКА все три последних матча с общим счетом 13:5! Так что "красно-синим" точно есть, над чем задуматься. Впрочем, во всех трех случаях череповчане побеждали в рамках "регулярки", а плей-офф – это, как говорится, совсем другая история.

Вот и самый популярный в Казахстане букмекер считает, что у коллектива Сергея Федорова намного больше шансов снова выйти вперед в серии: П1 – 3.7, Х – 3.9, П2 – 1.95.

Кроме того, аналитики полагают, что шайб будет заброшено в третьем матче не очень много: Тотал (5.5) мен – 1.52.

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Метки:
Olimpbet КХЛ Сибирь Авангард Металлург Автомобилист Динамо Москва Торпедо

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