Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Кубок Гагарина: "Авангард" рвется в четвертьфинал

Кубок Гагарина: "Авангард" рвется в четвертьфинал
©Olimpbet

10 марта одна из серий в плей-офф КХЛ может завершиться, но три другие точно продолжатся. Что по этому поводу думают аналитики Olimpbet?

"Авангард" (Омск) – "Сибирь" (Новосибирск). 10 марта, 19:30 (время Астаны)

Счет в серии – 3:1

"Сибирь" за здравие начала противостояние с "Авангардом" – с победы в первом выездном матче. Однако затем новосибирцы уступили трижды подряд, в том числе два раза дома, и теперь "горят" в серии, которая имеет все шансы закончиться уже сегодня.

"Ястребы" прибавляют с каждым матчем, обе встречи в гостях они выиграли более чем заслуженно. "Сибирь" же, похоже, весь свой запал растратила в регулярном чемпионате. Команда Андрея Мартемьянова выглядит эмоционально опустошенной и подсевшей физически, а ведь идет лишь первый раунд плей-офф.

Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что пятый матч между омичами и новосибирцами станет последним в серии, отдавая серьезное предпочтение "Авангарду": П1 – 1.88, Х – 3.9, П2 – 3.95.

А на проход "ястребов" в четвертьфинал Кубка Гагарина кэф и вовсе ничтожный – 1.03, против 11.5 у "Сибири".

Еще один занятный момент: в противостоянии этих соперников наименее результативными пока оказываются вторые периоды матчей, на которые пришлась лишь четвертая часть от всех заброшенных шайб – 5 из 20.

Тем не менее аналитики полагают, что на этот раз именно вторая 20-минутка окажется самой голевой: 1-й период – 4.8, 2-й период – 3.35, 3-й период – 3.6.

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Металлург" (Магнитогорск). 10 марта, 20:00

Счет в серии – 2:2

В уральском споре пока наблюдается абсолютное равенство, и есть все шансы увидеть в этой паре семиматчевое соперничество. Силы противников абсолютно равны, как и их шансы на итоговый успех.

Если судить по счету, "магнитка" откровенно провалила четвертый матч серии, всухую уступив на своем льду 0:4. Но в той игре было все далеко не так однозначно, ведь магнитогорцы заметно превзошли екатеринбуржцев по броскам – 35 на 28. Хозяев эмоционально надломил первый гол "Автомобилиста" в середине второго периода, который они пропустили, играя в большинстве. Главные проблемы "Металлурга" кроются именно в плоскости психологии.

Самый популярный в Казахстане букмекер не видит явного фаворита в пятой игре, отдавая небольшое предпочтение коллективу из Екатеринбурга: П1 – 2.24, Х – 3.85, П2 – 3.

Приблизительно равными видятся и шансы на выигрыш всей серии: Проход "Автомобилиста" – 1.83, Проход "Металлурга" – 1.97.

А вот в вероятность дополнительного времени в ближайшем матче эксперты почти не верят, несмотря на то что команды уже дважды по ходу противостояния выходили за рамки трех периодов: Овертайм: будет – 3.85, не будет – 1.25.

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Динамо" (Москва). 10 марта, 22:30

Счет в серии – 2:2

Четвертый матч этого сражения получился безумно интересным, с ярким сюжетом и драматической развязкой. "Динамовцы" вели на своей площадке со счетом 2:0, затем 3:2, после чего уступали 3:4, но смогли перевести выяснение отношений в овертайм, в котором пропустили роковую шайбу – 4:5 (ОТ).

Такая победа наверняка придаст "торпедовцам" дополнительных сил, и они сделают все возможное, чтобы выиграть домашнюю встречу и впервые повести в серии с "бело-голубыми".

Эксперты Olimpbet полагают, что у нижегородцев неплохие шансы на то, чтобы одержать победу в пятом матче: П1 – 2.5, Х – 3.7, П2 – 2.7.

При этом, по мнению аналитиков, перспективы команды Алексея Кудашова продолжить борьбу в Кубке Гагарина все же немного предпочтительнее, чем у коллектива Игоря Ларионова: Проход "Динамо" – 1.82, Проход "Торпедо" – 1.98.

ЦСКА (Москва) – "Северсталь" (Череповец). 10 марта, 22:30

Счет в серии – 2:2

В действующего обладателя Кубка Гагарина было выпущено немало критических стрел по ходу серии с "Северсталью", особенно после того, как череповчане повели в противостоянии с ЦСКА.

Но в четвертом матче "армейцы", похоже, разозлились сами на себя и показали свою реальную силу, добившись красивейшей выездной победы со счетом 9:3! От такого удара "сталевары", не имеющие большого опыта выступления в плей-офф, могут и не оправиться.

Аналитики Olimpbet видят в "красно-синих" безоговорочных фаворитов пятой игры: П1 – 1.51, Х – 4.9, П2 – 5.8.

Но вот в то, что москвичам удастся повторить или тем более превзойти свою результативность, продемонстрированную в предыдущей встрече, верят не особо: ЦСКА (5) бол – 5.94.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры КХЛ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:11
Olimpbet.kz
Кубок Гагарина: "Авангард" рвется в четвертьфинал Кубок Гагарина: "Авангард" рвется в четвертьфинал
Сегодня , 12:43
Olimpbet.kz
"Каспий" примет "Тобол" в Алматы, "Кызылжар" сыграет с "Мактааралом" в Астане "Каспий" примет "Тобол" в Алматы, "Кызылжар" сыграет с "Мактааралом" в Астане
Вчера , 21:57
Olimpbet.kz
Самые зрелищные матчи Лиги Европы по версии Olimpbet Самые зрелищные матчи Лиги Европы по версии Olimpbet
Вчера , 13:56
Olimpbet.kz
Футбольный клуб "Актобе" представил титульного спонсора Olimpbet Футбольный клуб "Актобе" представил титульного спонсора Olimpbet
Вчера , 12:58
Olimpbet.kz
Стартует второй тур Olimpbet-чемпионата Казахстана Стартует второй тур Olimpbet-чемпионата Казахстана
7 марта, 16:17
Olimpbet.kz
Прервется ли феноменальная серия "Боруссии" и сотворит ли сенсацию "Брюгге"? Прервется ли феноменальная серия "Боруссии" и сотворит ли сенсацию "Брюгге"?
7 марта, 14:24
Olimpbet.kz
Кто убежит в отрыв, а кому удастся сравнять счет в серии? Кто убежит в отрыв, а кому удастся сравнять счет в серии?
6 марта, 17:19
Olimpbet.kz
Кубок Гагарина: нарушится ли равновесие в сериях? Кубок Гагарина: нарушится ли равновесие в сериях?
5 марта, 16:39
Olimpbet.kz
Коэффициенты на важнейшие футбольные события воскресенья от Olimpbet Коэффициенты на важнейшие футбольные события воскресенья от Olimpbet
4 марта, 16:05
Olimpbet.kz
Долгожданный бой Шавката Рахмонова в UFC: Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет Долгожданный бой Шавката Рахмонова в UFC: Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет
4 марта, 15:39
Olimpbet.kz
Футбол. Топовые матчи субботы по версии Olimpbet Футбол. Топовые матчи субботы по версии Olimpbet
4 марта, 09:37
Olimpbet.kz
Рэпер SHIZA - в Шымкенте! Чем еще интересен первый игровой день стартового тура КПЛ? Рэпер SHIZA - в Шымкенте! Чем еще интересен первый игровой день стартового тура КПЛ?
3 марта, 17:43
Olimpbet.kz
Сезон охоты за Кубком Гагарина открыт Сезон охоты за Кубком Гагарина открыт
3 марта, 16:49
Olimpbet.kz
Битвы лидеров в Бундеслиге и Серии А Битвы лидеров в Бундеслиге и Серии А
2 марта, 19:42
Olimpbet.kz
Пришла весна - получите "эль-класико"! Пришла весна - получите "эль-класико"!
2 марта, 18:21
Olimpbet.kz
Уральское и сибирское дерби на Востоке, москвичи против волжан - на Западе Уральское и сибирское дерби на Востоке, москвичи против волжан - на Западе
2 марта, 17:10
Olimpbet.kz
Болейте без боли! Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет Болейте без боли! Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет
2 марта, 15:46
Olimpbet.kz
Рэпер Shiza выступит в Шымкенте перед стартом чемпионата Казахстана по футболу Рэпер Shiza выступит в Шымкенте перед стартом чемпионата Казахстана по футболу
1 марта, 18:00
Olimpbet.kz
Поехали! Кэфы от Olimpbet на первые матчи в Кубке Гагарина Поехали! Кэфы от Olimpbet на первые матчи в Кубке Гагарина
28 февраля, 17:49
Olimpbet.kz
Туринское дерби в Серии А и спор "горожан" в Кубке Англии Туринское дерби в Серии А и спор "горожан" в Кубке Англии
26 февраля, 16:17
Olimpbet.kz
Главные футбольные события воскресенья по версии Olimpbet Главные футбольные события воскресенья по версии Olimpbet
25 февраля, 18:58
Olimpbet.kz
Show must go on: ждать ли сюрпризов от очередного выставочного боя Мейвезера? Show must go on: ждать ли сюрпризов от очередного выставочного боя Мейвезера?
25 февраля, 15:49
Olimpbet.kz
Охота на "лис" в АПЛ и мадридское дерби в Ла Лиге Охота на "лис" в АПЛ и мадридское дерби в Ла Лиге
25 февраля, 10:06
Olimpbet.kz
Кому достанется Olimpbet-Суперкубок Казахстана по футболу? Кому достанется Olimpbet-Суперкубок Казахстана по футболу?
24 февраля, 18:00
Olimpbet.kz
Короли на стадионе: три титульных боя на Hardcore FC Короли на стадионе: три титульных боя на Hardcore FC
24 февраля, 13:30
Olimpbet.kz
Заключительный бой "Барыса", битва за победу в дивизионе Чернышева и московское дерби Заключительный бой "Барыса", битва за победу в дивизионе Чернышева и московское дерби
24 февраля, 12:26
Olimpbet.kz
БК Olimpbet и ФК "Актобе" объявили о долгосрочном сотрудничестве БК Olimpbet и ФК "Актобе" объявили о долгосрочном сотрудничестве
23 февраля, 18:45
Olimpbet.kz
Матч года для "Ювентуса" и вторая часть спектакля МЮ - "Барселона" Матч года для "Ювентуса" и вторая часть спектакля МЮ - "Барселона"
23 февраля, 15:50
Olimpbet.kz
Olimpbet - титульный спонсор ФК "Ордабасы" Olimpbet - титульный спонсор ФК "Ордабасы"
22 февраля, 18:25
Olimpbet.kz
Чем завершатся полет "драконов" в Милан и встреча "быков" с "горожанами"? Чем завершатся полет "драконов" в Милан и встреча "быков" с "горожанами"?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus