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Кубковые финалы Англии и Германии - в раскладах от Olimpbet

Кубковые финалы Англии и Германии - в раскладах от Olimpbet
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В первую субботу июня в матчах "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" и "Лейпциг" - "Айнтрахт" определятся обладатели Кубков Англии и Германии по футболу.

Кубок Англии. Финал. "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед". 3 июня, 20:00 (время Астаны)

Концовка футбольного сезона в Англии подарила болельщикам изысканный десерт - манкунианское дерби в финале Кубка страны, старейшего клубного турнира в мире.

При этом одному из участников этого сражения ровно через неделю предстоит еще более важное событие - "Манчестер Сити" будет спорить с "Интером" за трофей Лиги чемпионов.

Но это отнюдь не значит, что внутрианглийский финал против "Манчестер Юнайтед" будет рассматриваться "горожанами" как второстепенный. Пеп Гвардиола и его "небесно-голубая" банда полны решимости оформить "хет-трик" по итогам сезона-2022/23 - выиграть АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Премьер-лига "горожанам" уже покорилась, осталось выиграть еще два матча, чтобы добиться поставленной цели. Но "красные дьяволы" постараются сделать все, чтобы их враги-соседи не смогли решить эту задачу. И ведь в уходящем сезоне МЮ уже обыгрывал земляков! Да и общий статистический перевес до сих пор сильно в пользу "красных дьяволов".

Впрочем, главный соперник «горожан», как бы банально это ни выглядело, они сами. Злую шутку с коллективом Гвардиолы может сыграть то обстоятельство, что чемпионом он снова стал досрочно, поэтому последние туры докатывал «на ободах». А вернуться в соревновательный ритм, особенно в конце сезона, не всегда получается даже у самых великих команд. И не станем забывать про пресловутые законы дерби.

Однако самый щедрый букмекер Казахстана практически не сомневается в успехе "Манчестер Сити": П1 – 1.52, Х – 4.73, П2 – 6.04. Не менее солидный перевес "горожан" прогнозируется экспертами Olimpbet и по угловым: П1 – 1.19, Х – 9, П2 – 6.

Новичкам - вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия - на странице "100% CASHBACK".

Кубок Германии. Финал. "РБ Лейпциг" - "Айнтрахт". 4 июня, 00:00

Уходящий сезон можно считать успешным для обоих клубов. "Лейпциг" стал призером Бундеслиги, финишировав следом за «Баварией» и дортмундской "Боруссией". А "Айнтрахт" впервые в своей истории добрался до плей-офф Лиги чемпионов.

Но для полного удовлетворения желательно обзавестись трофеем, и одному из финалистов Кубка Германии это точно удастся сделать. Осталось только выяснить, кому именно.

"Орлы" в плане титулов, понятное дело, намного успешнее "быков" - элементарно из-за того, что они старше на 110 лет. Впрочем, уже при жизни "Лейпцига" "Айнтрахт" становился покорителем и Кубка Германии, и Лиги Европы.

"Быки" же пока в своей клубной коллекции имеют лишь одно звание – они действующие победители турнира, до решающего матча которого добрались снова спустя год.

Фаворитом ближайшего матча, причем безоговорочным, аналитики Olimpbet считают бронзовых медалистов Бундеслиги: П1 – 1.77, Х – 4.02, П2 – 4.52. При этом самый надежный букмекер Казахстана полагает, что финал, который пройдет на "Олимпиаштадионе" в Берлине, с большой долей вероятности будет "верховым": Тот(2.5) М - 2.39, Б - 1.62.

А линии на все интересные спортивные события - в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

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