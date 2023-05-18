Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Кто первым огорчит Швейцарию на ЧМ-2023 по хоккею?

Кто первым огорчит Швейцарию на ЧМ-2023 по хоккею?
©Olimpbet

Аналитики Olimpbet полагают, что подпортить статистику "крестоносцам" сможет сборная Словакии.

ЧМ-2023. Группа В. Швейцария – Словакия. 18 мая, 23:20 (время Астаны).

Соперники сборной Казахстана по группе В пока по-разному выступают на ЧМ-2023. Швейцария до сих пор еще не пропустила на мировом первенстве (разница шайб 15:0) и уже практически обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

А вот словаки пока играют ни шатко ни валко, чередуя победы с поражениями и забросив пока меньше, чем пропустив (5:6). По всей видимости, "Рыцари Татры" будут до последнего вести борьбу за попадание в четвертьфинал, и матч с "крестоносцами" в плане решения этой задачи будет для команды Крэйга Рэмзи одним из определяющих.

Но эксперты Olimpbet не особо верят в успех словаков, отдавая серьезное предпочтение сборной Швейцарии: П1 – 1.55, Х – 4.69, П2 – 4.79.

Однако букмекеры почти не сомневаются в том, что в этом матче впервые на ЧМ-2023 красный свет зажжется за швейцарскими воротами: Словакия (0.5) бол – 1.11.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Группа А. Дания – Германия. 18 мая, 23:20.

Скандинавская команда – одно из главных открытий группового этапа ЧМ-2023. Датчане выиграли три матча из трех, потеряв в них лишь одно очко (победа над Францией по буллитам), и идут среди лидеров группы А.

Германия же пока проваливается, замыкая таблицу своей восьмерки с нулем набранных баллов.

Правда, необходимо сделать сноску на то, что у ближайших соперников на старте турнира были несопоставимые по классу противники. "Датские львы" играли против Венгрии, Франции и Австрии, тогда как немцы сражались со Швецией, Финляндией и США, причем каждому из грандов они проиграли всего в одну шайбу.

Так что есть вероятность, причем немалая, что ближе к плей-офф турнирная ситуация станет совершенно другой, и Германия может обойти Данию. Вот и аналитики Olimpbet полагают, что Бундесманшафт начнет приближаться к "датским львам" уже по итогам их очной встречи: П1 – 3.76, Х – 4.29, П2 – 1.77.

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры ЧМ-2023 по хоккею

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Вторые полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций - в аналитике Olimpbet
Сегодня , 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кто первым огорчит Швейцарию на ЧМ-2023 по хоккею?
Сегодня , 16:00
Olimpbet.kz
© Плей-офф турнира по CS:GO в Париже: первые четвертьфиналы
Сегодня , 09:10
Olimpbet.kz
© Hardcore FC идет на алматинский Арбат
Вчера , 20:15
Olimpbet.kz
© "Манчестер Сити" – "Реал": кто останется за бортом турнира?
Вчера , 19:57
Olimpbet.kz
© Серьезное испытание для Казахстана на ЧМ-2023
Вчера , 16:59
Olimpbet.kz
© Обладатель трофея против лидера сезона и другие сражения в Olimpbet-Кубке Казахстана
Вчера , 13:25
Olimpbet.kz
©Olimpbet Hardcore FC в Алматы: кешбэк от Olimpbet на "Казахского Терминатора"
16 мая, 19:45
Olimpbet.kz
© Последний полуфинал "Интера" с "Миланом" – в раскладах Olimpbet
16 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Казахстан даст бой лидеру ЧМ-2023 по хоккею
16 мая, 13:40
Olimpbet.kz
© Первые ракетки мира сыграют за выход в четвертьфинал в Риме
16 мая, 12:51
Olimpbet.kz
© Первый турнир HFC MMA в Алматы – уже в пятницу
15 мая, 20:37
Olimpbet.kz
© "Лестер" - "Ливерпуль": ничья не устроит никого
15 мая, 17:01
Olimpbet.kz
© Жаркая битва северных соседей и поход "кленовых листьев" за новым разгромом
15 мая, 16:32
Olimpbet.kz
© Решающая неделя "мастерса" в Риме – в раскладах от Olimpbet
14 мая, 19:46
Olimpbet.kz
© Отдыхать некогда! Сборную Казахстана ждет новый бой на ЧМ-2023 по хоккею
14 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Знаковые футбольные события воскресенья по версии Olimpbet
14 мая, 09:47
Olimpbet.kz
© Топ-матч в Алматы и другие встречи воскресенья в Olimpbet-Чемпионате Казахстана
13 мая, 18:00
Olimpbet.kz
© Кто следующий? Жанибек Алимханулы защищает титул и жаждет большего
13 мая, 17:40
Olimpbet.kz
© Футбольная суббота в АПЛ и Бундеслиге по версии Olimpbet
13 мая, 16:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Дерби по-германски и неудобный соперник для "МЮ"
13 мая, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Важнейший матч для сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
13 мая, 09:50
Olimpbet.kz
©Olimpbet Olimpbet-Чемпионат Казахстана: битва аутсайдеров и повторение кубковых противостояний
12 мая, 16:57
Olimpbet.kz
© Открытие ЧМ-2023 – в раскладах Olimpbet
12 мая, 15:47
Olimpbet.kz
© Возвращение Рыбакиной и битва Бублика: первые ракетки Казахстана сыграют в Риме
11 мая, 18:45
Olimpbet.kz
©Olimpbet Первые полуфиналы ЛЕ и ЛК - в кэфах Olimpbet
11 мая, 14:01
Olimpbet.kz
© Путинцева сыграет с финалисткой турнира "Большого шлема"
10 мая, 16:59
Olimpbet.kz
© Помешает ли "Мактаарал" "Астане" подняться на первую строчку?
10 мая, 13:17
Olimpbet.kz
©Olimpbet Путинцева и Бублик в Риме: расклады от Olimpbet
9 мая, 20:11
Olimpbet.kz
© Лига чемпионов: полуфинальная схватка "Реала" и "Манчестер Сити" – в кэфах Olimpbet

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus