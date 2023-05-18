Кто первым огорчит Швейцарию на ЧМ-2023 по хоккею?

Аналитики Olimpbet полагают, что подпортить статистику "крестоносцам" сможет сборная Словакии.

ЧМ-2023. Группа В. Швейцария – Словакия. 18 мая, 23:20 (время Астаны).

Соперники сборной Казахстана по группе В пока по-разному выступают на ЧМ-2023. Швейцария до сих пор еще не пропустила на мировом первенстве (разница шайб 15:0) и уже практически обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

А вот словаки пока играют ни шатко ни валко, чередуя победы с поражениями и забросив пока меньше, чем пропустив (5:6). По всей видимости, "Рыцари Татры" будут до последнего вести борьбу за попадание в четвертьфинал, и матч с "крестоносцами" в плане решения этой задачи будет для команды Крэйга Рэмзи одним из определяющих.

Но эксперты Olimpbet не особо верят в успех словаков, отдавая серьезное предпочтение сборной Швейцарии: П1 – 1.55, Х – 4.69, П2 – 4.79.

Однако букмекеры почти не сомневаются в том, что в этом матче впервые на ЧМ-2023 красный свет зажжется за швейцарскими воротами: Словакия (0.5) бол – 1.11.

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Группа А. Дания – Германия. 18 мая, 23:20.

Скандинавская команда – одно из главных открытий группового этапа ЧМ-2023. Датчане выиграли три матча из трех, потеряв в них лишь одно очко (победа над Францией по буллитам), и идут среди лидеров группы А.

Германия же пока проваливается, замыкая таблицу своей восьмерки с нулем набранных баллов.

Правда, необходимо сделать сноску на то, что у ближайших соперников на старте турнира были несопоставимые по классу противники. "Датские львы" играли против Венгрии, Франции и Австрии, тогда как немцы сражались со Швецией, Финляндией и США, причем каждому из грандов они проиграли всего в одну шайбу.

Так что есть вероятность, причем немалая, что ближе к плей-офф турнирная ситуация станет совершенно другой, и Германия может обойти Данию. Вот и аналитики Olimpbet полагают, что Бундесманшафт начнет приближаться к "датским львам" уже по итогам их очной встречи: П1 – 3.76, Х – 4.29, П2 – 1.77.

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