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"Кошачье дерби" на Востоке и битва лидеров Запада

"Кошачье дерби" на Востоке и битва лидеров Запада
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Прогнозы аналитиков на самые интересные матчи Континентальной хоккейной лиги, которые состоятся в первый день февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат, "Ак Барс" - "Барыс"
1 февраля, 22:00 (время Астаны)

Несмотря на то, что в шести последних матчах "регулярки" КХЛ "Барыс" исправно набирает очки, его шансы на попадание в плей-офф от этого не сильно выросли. Конкуренты клуба из Астаны за последнюю путевку в Кубок Гагарина выступают не хуже, и по потерянным баллам команда из казахстанской столицы сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Востока.

Перед "Ак Барсом" проблема выхода в плей-офф не стоит, клуб из Казани решает совсем другие задачи - ведет борьбу за победу в конференции. Но от этого подопечным Зинэтулы Билялетдинова очки нужны не меньше, чем коллективу Андрея Скабелки. И если "Барыс" шесть игр подряд не уходит со льда без набранных очков, то у "Ак Барса" эта серия составляет уже 13 матчей! А перед встречей с казахстанцами команда из столицы Татарстана здорово размялась на "Тракторе", забросив в ворота челябинцев шесть безответных шайб.

Эксперты Olimpbet видят в "Ак Барсе" явного фаворита "кошачьего дерби" в КХЛ, предлагая на матч с "Барысом" такие коэффициенты: П1 - 1.53, Х - 4.47, П2 - 5.77. Однако не лишним будет напомнить, что астанчане в сезоне-2022/23 выиграли у казанцев две личные встречи из трех. Да и про магическое число 13 забывать не стоит - самое время оставить "Ак Барс" без очков.

И напоминаем, что специально для любителей хоккея Olimpbet запустил новую акцию "Зимняя жара". Делайте ставки от 2000 тенге и принимайте участие в розыгрыше призов, среди которых поездки на топовые турниры в Финляндию и Францию. Подробнее об акции - здесь.

СКА - "Локомотив" 1 февраля, 22:30

Лидер сводной таблицы Континентальной хоккейной лиги примет в Санкт-Петербурге одного из своих главных преследователей по Западной конференции. СКА первым среди всех клубов КХЛ гарантировал себе участие в плей-офф, после чего результаты "армейского" клуба с берегов Невы ожидаемо ухудшились - команда Романа Ротенберга потерпела три поражения в шести последних играх "регулярки".

Впрочем, это не сильно помогло ее конкурентам, отрыв СКА от второго места на Западе, которое занимает нижегородское "Торпедо", исчисляется 13 очками. "Локомотив" идет третьим, отставая от питерских "армейцев" на 15 баллов. При этом ярославцы ведут отчаянную борьбу с другими "армейцами", московскими, за первенство в Дивизионе Тарасова, которое даст право своего льда в плей-офф вплоть до финала конференции.

Аналитики Olimpbet полагают, что у СКА больше шансов на победу в предстоящем противостоянии, причем заметно: П1 - 2.01, Х - 3.72, П2 - 3.57. Но напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 каждая из сторон одержала по две победы. Теперь этот баланс точно будет нарушен.

Самые широкие линейки на другие игры Континентальной хоккейной лиги - у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Olimpbet Букмекеры

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