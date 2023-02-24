Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Короли на стадионе: три титульных боя на Hardcore FC

Короли на стадионе: три титульных боя на Hardcore FC
©Olimpbet

24 февраля состоится крупнейший турнир по кулачным боям промоушена Hardcore FC. Расклады на главные поединки вечера от Olimpbet - далее в материале.

В главном событии зрителей ожидает бой за чемпионство в легком весе. Обладатель титула Мартин Лютер Джуарян сойдется с непобежденным претендентом Саматом Кыргызом Абдырахмановым.

Несмотря на статус чемпиона, аналитики самого популярного казахстанского букмекера Olimpbet дают расклад в пользу претендента: П1 - 1.22, П2 - 3.84. Почему так высока вероятность смены владельца титула?

Мартин Джуарян - неоспоримый чемпион легкой весовой категории. Кроме кулачных боев Лютер имеет опыт в профессиональном боксе (рекорд 5-0) и ММА (рекорд 1-0).

Его путь к титулу был тяжел и тернист: после не самого выдающегося начала карьеры в Hardcore он смог переродиться - фанаты кулачных боев навсегда запомнят его замечательную дилогию с тогдашним чемпионом Дмитрием Климовым. После победы в ответном поединке Джуарян превратился в настоящую звезду легкого веса.

Мартин - крайне дисциплинированный боец, который обладает большим уровнем бойцовского IQ и по ходу боя вскрывает слабые стороны противника, методично "разбирая" оппонента. Лютер - сильный и быстрый легковес в расцвете сил, который уже защищал пояс. Но по какой причине он считается аутсайдером поединка? Дело здесь не в слабости чемпиона, а в силе претендента.

Самат Абдырахманов ­- обладатель Гран-при 2-го сезона Hardcore FC, чемпион России по боксу, победитель российских и международных состязаний, успевший завоевать уважение среди зрителей кулачных боев. Он получил известность за счет невероятно жесткого и эффектного стиля.

После просмотра боев Кыргыза возникает куда больше уверенности, что он способен завершить схватку одним ударом. Вот почему тактически выверенный план Джуаряна может в любой момент закончиться от четкого попадания непобежденного нокаутера.

Тут нужно отметить: в пользу Мартина все же играет тот факт, что он чемпион с железным характером, побывавший в разных передрягах. Это, вероятно, поможет ему выстоять под натиском Самата, который еще не встречал соперника столь высокого уровня.

Поклонникам кулачных боев будут также интересны две другие схватки за титул на Hardcore FC. Обладатель одного из самых нокаутирующих ударов в лиге Лендруш Леко Акопян попытается оспорить первенство в полусредней категории у одного из самых несгибаемых и волевых бойцов Ильдара Хантера Ишимбаева. И вновь коэффициенты у Olimpbet складываются в пользу претендента: П1 - 1.28, П2 - 3.35.

В другом поединке за пояс зрителей ждет динамичный бой полулегковесов. Чемпион Hardcore Boxing Ислам Профессор Думанов выйдет против чемпиона Hardcore FC Тимура Золотого Мусаева. Здесь расклад - в пользу обладателя титула: П1 - 2.77, П2 - 1.39.  

Роспись на другие бои промоушена Hardcore FC смотрите у казахстанского букмекера № 1 по версии престижной премии "Выбор года".

А трансляции топовых спортивных событий вы можете найти в приложении и на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Сегодня , 18:00
Olimpbet.kz
Короли на стадионе: три титульных боя на Hardcore FC Короли на стадионе: три титульных боя на Hardcore FC
Сегодня , 13:30
Olimpbet.kz
Заключительный бой "Барыса", битва за победу в дивизионе Чернышева и московское дерби Заключительный бой "Барыса", битва за победу в дивизионе Чернышева и московское дерби
Сегодня , 12:26
Olimpbet.kz
БК Olimpbet и ФК "Актобе" объявили о долгосрочном сотрудничестве БК Olimpbet и ФК "Актобе" объявили о долгосрочном сотрудничестве
Вчера , 18:45
Olimpbet.kz
Матч года для "Ювентуса" и вторая часть спектакля МЮ - "Барселона" Матч года для "Ювентуса" и вторая часть спектакля МЮ - "Барселона"
Вчера , 15:50
Olimpbet.kz
Olimpbet - титульный спонсор ФК "Ордабасы" Olimpbet - титульный спонсор ФК "Ордабасы"
22 февраля, 18:25
Olimpbet.kz
Чем завершатся полет "драконов" в Милан и встреча "быков" с "горожанами"? Чем завершатся полет "драконов" в Милан и встреча "быков" с "горожанами"?
22 февраля, 17:00
Olimpbet.kz
Поможет ли "Барыс" "Авангарду" и что ждать от дерби "Спартак" - ЦСКА? Поможет ли "Барыс" "Авангарду" и что ждать от дерби "Спартак" - ЦСКА?
21 февраля, 18:45
Olimpbet.kz
"Айнтрахт" ждет "Наполи", "Реал" едет в гости к "Ливерпулю" "Айнтрахт" ждет "Наполи", "Реал" едет в гости к "Ливерпулю"
20 февраля, 16:38
Olimpbet.kz
КХЛ: подрежут ли "барсы" крылья "ястребам" и справятся ли "армейцы" с "автозаводцами"? КХЛ: подрежут ли "барсы" крылья "ястребам" и справятся ли "армейцы" с "автозаводцами"?
19 февраля, 17:44
Olimpbet.kz
Расклады Olimpbet на главные футбольные события воскресенья Расклады Olimpbet на главные футбольные события воскресенья
18 февраля, 16:58
Olimpbet.kz
Возьмет ли "Барыс" реванш у "Куньлуня" и чем завершится повторная битва "Локомотива" с ЦСКА? Возьмет ли "Барыс" реванш у "Куньлуня" и чем завершится повторная битва "Локомотива" с ЦСКА?
17 февраля, 15:46
Olimpbet.kz
Властелин перстней: каковы ставки на чемпионский бой Марселя Ханова и Олега Фомичева? Властелин перстней: каковы ставки на чемпионский бой Марселя Ханова и Олега Фомичева?
16 февраля, 20:38
Olimpbet.kz
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" и другие сражения, достойные Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" и другие сражения, достойные Лиги чемпионов
16 февраля, 17:43
Olimpbet.kz
Московское дерби и важный визит для "Сибири" в Санкт-Петербург Московское дерби и важный визит для "Сибири" в Санкт-Петербург
15 февраля, 18:50
Olimpbet.kz
Суперматч в Англии и две битвы в Лиге чемпионов: каковы расклады букмекеров? Суперматч в Англии и две битвы в Лиге чемпионов: каковы расклады букмекеров?
15 февраля, 17:18
Olimpbet.kz
Последний шанс "Барыса" и битва за победу в дивизионе Тарасова Последний шанс "Барыса" и битва за победу в дивизионе Тарасова
14 февраля, 17:13
Olimpbet.kz
Лига чемпионов возвращается. Чего ждать от первых матчей плей-офф? Лига чемпионов возвращается. Чего ждать от первых матчей плей-офф?
13 февраля, 17:27
Olimpbet.kz
Главные матчи понедельника: тернистый путь "Барыса" и мерсисайдское дерби Главные матчи понедельника: тернистый путь "Барыса" и мерсисайдское дерби
11 февраля, 19:01
Olimpbet.kz
Финал клубного чемпионата мира, сражения в Бундеслиге, АПЛ и Лиге 1 Финал клубного чемпионата мира, сражения в Бундеслиге, АПЛ и Лиге 1
11 февраля, 17:03
Olimpbet.kz
Битва сильнейших в UFC: каковы прогнозы на бой Махачева и Волкановски? Битва сильнейших в UFC: каковы прогнозы на бой Махачева и Волкановски?
10 февраля, 17:04
Olimpbet.kz
Борьба накаляется! Кто поспорит за выход в полуфинал турнира WTA 500? Борьба накаляется! Кто поспорит за выход в полуфинал турнира WTA 500?
9 февраля, 20:04
Olimpbet.kz
Восток против Запада в КХЛ: "армейские" команды едут в Сибирь и на Урал Восток против Запада в КХЛ: "армейские" команды едут в Сибирь и на Урал
9 февраля, 18:49
Olimpbet.kz
Елена Рыбакина на пути к новому титулу Елена Рыбакина на пути к новому титулу
9 февраля, 12:13
Olimpbet.kz
Olimpbet - титульный партнер ММА-промоушена Naiza Olimpbet - титульный партнер ММА-промоушена Naiza
8 февраля, 18:35
Olimpbet.kz
"Реал" начинает поход за новым трофеем "Реал" начинает поход за новым трофеем
7 февраля, 18:28
Olimpbet.kz
Клубный чемпионат мира: в дело вступают гранды Клубный чемпионат мира: в дело вступают гранды
7 февраля, 17:49
Olimpbet.kz
Главные матчи вторника в КХЛ: прогнозы, коэффициенты Главные матчи вторника в КХЛ: прогнозы, коэффициенты
5 февраля, 13:21
Olimpbet.kz
Топовые футбольные матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании Топовые футбольные матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании
5 февраля, 11:30
Olimpbet.kz
Смена поколений в UFC. Каковы прогнозы на бой Льюиса и Спивака? Смена поколений в UFC. Каковы прогнозы на бой Льюиса и Спивака?
3 февраля, 17:55
Olimpbet.kz
Лондонское дерби в АПЛ: "аристократы" против "дачников" Лондонское дерби в АПЛ: "аристократы" против "дачников"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus