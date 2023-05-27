Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Кому достанется футбольное золото Германии?

Кому достанется футбольное золото Германии?
©

27 мая состоится 34-й, заключительный, тур первенства немецкой Бундеслиги, по результатам которого определится судьба чемпионского титула. Матчи с участием "Боруссии" и "Баварии" - в аналитике Olimpbet.

Бундеслига. 34-й тур. "Боруссия" (Дортмунд) - "Майнц". 27 мая, 19:30 (время Астаны)

Четыре года судьба "серебряной салатницы" не решалась в заключительном туре Бундеслиги. А уж ситуации, когда фаворитом в споре за чемпионство была не "Бавария", не наблюдалось с сезона-2011/12.

Именно тогда в последний раз чемпионом Германии стала дортмундская "Боруссия", которой в то время рулил не кто иной, как Юрген Клопп. Все последующие десять лет за "красной машиной" было не угнаться, и она, как правило, финишировала первой задолго до финиша первенства.

Но теперь все в руках, ногах и головах дортмундских футболистов, которых домашняя победа над "Майнцем" сделает сильнейшим немецким клубом - в девятый раз в его истории.

"Карнавальники" откровенно доигрывают сезон, уже несколько туров не имея турнирной мотивации. Четыре поражения подряд - яркое тому подтверждение. Но на битву с без пяти минут чемпионом "Майнц" собраться точно способен, тем более что его игроки наверняка будут простимулированы третьей стороной - то есть, "Баварией". Ее, между прочим, сейчас возглавляет Томас Тухель, начинавший самостоятельную тренерскую карьеру как раз в "Майнце", а затем работавший и в Дортмунде. Такие вот хитросплетения.

"Шмели" выиграли у "карнавальщиков" четыре предыдущих очных битвы, но победа в ближайшем матче нужна «черно-желтым», пожалуй, как никогда прежде. И эксперты Olimpbet видят в "Боруссии" безоговорочного фаворита этой встречи, практически не сомневаясь в ее успехе: П1 - 1.17, Х - 9, П2 - 14. Более того, самый надежный букмекер Казахстана почти уверен в победе хозяев с перевесом минимум в два гола: Ф1 (-1.5) - 1.47.

Новичкам – вернем! Olimpbet объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, букмекер компенсирует всю ее стоимость. Правила участия - на странице "100% CASHBACK".

"Кельн" - "Бавария". 27 мая, 19:30

Параллельно с главным конкурентом в борьбе за титул свой матч будет проводить и пока еще действующий чемпион Германии. Причем "Баварии" предстоит сыграть всего в каких-то ста километрах от Дортмунда - в Кельне, где мюнхенцы сразятся с одноименным клубом.

"Козлы" давно решили главную задачу на сезон - сохранили прописку в первой Бундеслиге. Сейчас они идут десятыми и в лучшем случае поднимутся на девятое место, в худшем - опустятся на 11-ю строчку.

"Боруссии" вряд ли стоит ждать помощи от соседей, которые проиграли "Баварии" восемь подряд домашних матчей с общим счетом 4:23. Правда, в текущем сезоне «Кельн» сумел зацепить ничью в Мюнхене - 1:1. Но это обстоятельство, пожалуй, лишь разозлит самый титулованный клуб Германии, которому необходимо не только побеждать самому, но и рассчитываться на осечку "Боруссии".

Аналитики полагают, что "красная машина" в Кельне не забуксует: П1 - 7.5, Х - 6.36, П2 - 1.34. При этом матч на арене "Райн-Энерги" ожидается не просто "верховым", а сверхрезультативным: Тот (3.5) М - 2.28, Б - 1.68.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы - с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:00
Olimpbet.kz
© Кому достанется футбольное золото Германии?
Сегодня , 14:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сенсационные пары полуфиналистов ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 11:00
Olimpbet.kz
© Битва аутсайдеров и шанс на реабилитацию для "Кайрата"
Вчера , 17:05
Olimpbet.kz
©Olimpbet Дагестанский ММА-ветеран Артур Гусейнов приехал в Алматы за поясом Олжаса Абзалиева
25 мая, 18:45
Olimpbet.kz
©Olimpbet Расклады на топовые матчи четверга от букмекера Olimpbet
25 мая, 16:21
Olimpbet.kz
©Olimpbet ЧМ-2023: повторение прошлогоднего финала в первом же раунде плей-офф
25 мая, 15:33
Olimpbet.kz
© Путинцева сыграет за выход в полуфинал турнира в Марокко
24 мая, 19:20
Olimpbet.kz
© Лучшие матчи среды в футбольной Европе по версии Olimpbet
24 мая, 18:17
Olimpbet.kz
© Финал Кубка Италии – в аналитике Olimpbet
24 мая, 15:20
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Аксу" - "Астана": встреча соперников с разных полюсов таблицы
23 мая, 16:25
Olimpbet.kz
© ЧМ-2023: два суперматча – в раскладах Olimpbet
22 мая, 16:09
Olimpbet.kz
© Впервые фавориты: шансы Казахстана против Словении рассчитали в Olimpbet
21 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Игра в "кошки-мышки"? В Olimpbet проанализировали встречу фаворитов группы В
21 мая, 18:00
Olimpbet.kz
© Топовые футбольные матчи воскресенья по версии Olimpbet
20 мая, 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Важнейший матч для сборной Казахстана на ЧМ-2023
20 мая, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Баварии" и "Ливерпулю" нельзя терять очки
20 мая, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Астана" – "Кызылжар" : кто из них единогласно возглавит таблицу?
19 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Разборки в Париже: сегодня определятся полуфиналисты последнего мейджора по CS:GO
19 мая, 16:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Пора решающих матчей для сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
19 мая, 15:22
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет за выход в финал "Мастерса" в Риме. Какие у нее шансы?
19 мая, 11:50
Olimpbet.kz
© Уже сегодня! Не пропустите громкое ММА-событие в Алматы
18 мая, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Вторые полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций - в аналитике Olimpbet
18 мая, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кто первым огорчит Швейцарию на ЧМ-2023 по хоккею?
18 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Плей-офф турнира по CS:GO в Париже: первые четвертьфиналы
18 мая, 09:10
Olimpbet.kz
© Hardcore FC идет на алматинский Арбат
17 мая, 20:15
Olimpbet.kz
© "Манчестер Сити" – "Реал": кто останется за бортом турнира?
17 мая, 19:57
Olimpbet.kz
© Серьезное испытание для Казахстана на ЧМ-2023
17 мая, 16:59
Olimpbet.kz
© Обладатель трофея против лидера сезона и другие сражения в Olimpbet-Кубке Казахстана
17 мая, 15:28
Olimpbet.kz
©Olimpbet Как Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира, а Джокович - с "чудо-мальчиком"?  
17 мая, 13:25
Olimpbet.kz
©Olimpbet Hardcore FC в Алматы: кешбэк от Olimpbet на "Казахского Терминатора"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus