Коэффициенты на важнейшие футбольные события воскресенья от Olimpbet

5 марта состоится суперматч в английской премьер-лиге, а лидеры испанской Примеры будут экзаменовать менее статусных соперников.

АПЛ. 26-й тур. "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

5 марта, 22:30 (время Астаны)

Несомненно, такие битвы, как между мерсисайдцами и манкунианцами, всегда стоят особняком. Хотя с турнирной точки зрения, центральным матчем 26-го тура, пожалуй, следует признать встречу "Манчестер Сити" – "Ньюкасл". И все же матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" будет привлекать куда больше внимания, чем игра "горожан" с "сороками".

"Скаузеров" прилично штормит в текущем сезоне. Они уже практически распрощались с надеждами пройти во второй раунд плей-офф Лиги чемпионов, досрочно прекратили борьбу в обоих внутрианглийских кубковых турнирах, а в АПЛ располагаются за пределами еврокубковой зоны.

У "красных дьяволов" же все совсем иначе: МЮ уже вышел в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя "Барселону", недавно завоевал Кубок лиги, а всего несколько дней назад прошел в четвертьфинал Кубка Англии.

Да и в АПЛ у команды Эрика тен Хага дела идут намного лучше, чем у банды Юргена Клоппа – МЮ в таблице уверенно третий, по потерянным очкам всего на два балла отставая от идущих вторыми земляков из "Сити".

Но это вовсе не означает, что "Юнайтед" можно считать фаворитом сражения грандов. Напротив, эксперты Olimpbet отдают небольшое предпочтение хозяевам предстоящего матча: П1 – 2.44, Х – 3.67, П2 – 2.83. Оно и понятно: МЮ не может выиграть на "Энфилде" более семи лет, а последний визит "красных дьяволов" в гости к "Ливерпулю" обернулся для них сущим кошмаром – разгромом 0:4.

Еще более серьезным выглядит преимущество "скаузеров" в коэффициентах на угловые: П1 – 1.55, Х – 10.5, П2 – 3.

Ла Лига. 24-й тур. "Барселона" – "Валенсия"

5 марта, 21:15

В минувшем туре "Барса" прервала свою впечатляющую 13-матчевую беспроигрышную серию в Примере, сенсационно уступив скромной "Альмерии" 0:1. Однако через несколько дней "блауграна" в пух и прах разбила все разговоры о кризисе в каталонском коллективе, победив "Реал" в первом полуфинале Кубка Испании, да еще и в Мадриде!

Теперь "Барса" на кураже наверняка постарается закрепить успех в "эль-класико" выигрышем у бедствующей "Валенсии". Один из самых популярных клубов страны переживает явно не лучшие времена – после 23 туров "летучие мыши" располагаются в зоне вылета из высшего дивизиона. И всерьез рассчитывать на то, что они улучшат свое положение по итогам матча на "Камп Ноу", вряд ли приходится.

В последние годы "Валенсия" стала для "Барселоны" очень удобным противником: "сине-гранатовые" выиграли у "оранжевых" все четыре предыдущих матча, в том числе и гостевую встречу первого круга.

В общем, аналитики Olimpbet почти не верят в то, что "Валенсия" сможет разжиться очками в выездном противостоянии с лидером Примеры: П1 – 1.56, Х – 4.4, П2 – 6.

Даже вероятность победы "Барсы" с учетом форы оценивается выше, чем простой выигрыш "летучих мышей" – Ф1 (-1.5) за 2.33 против Х2 за 2.76.

"Бетис" – "Реал Мадрид"

6 марта, 02:00

К моменту начала матча на стадионе "Бенито Вильямарин" его участники уже будут знать, как сыграл лидер первенства Испании "Барселона" против "Валенсии". По итогам предыдущего тура "Реалу" удалось немного сократить свое отставание от первого места – с восьми очков до семи, но это вряд ли сильно порадовало "галактикос". А уж поражение в первом полуфинале Кубка страны от "Барсы" точно не добавило им положительных эмоций.

Тут и двух мнений быть не может: к битве при Севилье "королевский клуб" подойдет невероятно злым и заряженным на победу.

Но что "Бетису" до настроя "Реала" – он решает свои задачи, и мотивация у хозяев будет ничуть не ниже, чем у гостей из столицы. "Зелено-белые" ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, они выиграли три матча подряд и точно не собираются этим ограничиваться.

Да и успешный опыт противостояния мадридцам у севильцев имеется: из десяти последних очных дуэлей "Бетис" не уступил "Реалу" в пяти. То есть статистически каждую вторую встречу за этот период "зелено-белые" "сливочным" не проигрывают. А если учитывать, что предыдущий матч между ними завершился победой "королевского клуба", выходит, у хозяев есть определенные надежды на благоприятный исход.

Впрочем, эксперты Olimpbet не особо верят в то, что "Бетису" удастся справиться с "Реалом": П1 – 4.67, Х – 3.92, П2 – 1.77. И склоняются к тому, что гости забьют не менее двух мячей: "Реал Мадрид" (1.5) бол – 1.82.

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