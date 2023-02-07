Клубный чемпионат мира: в дело вступают гранды

В ночь со вторника на среду определится первый финалист Клубного чемпионата мира по футболу. Каковы прогнозы на матч лучших команд Азии и Южной Америки?

1/2 финала, "Фламенго" (Бразилия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

8 февраля, 01:00 (время Астаны)

В Марокко продолжается турнир, по итогам которого станет известен сильнейший футбольный клуб мира. Представители Европы и Южной Америки вступают в борьбу за трофей на КЧМ с полуфинальной стадии, тогда как чемпионы других континентов стартовали с четвертьфинала.

Саудовский "Аль-Хиляль" в драматичнейшем сражении выбил из розыгрыша местный "Видад". Аравийцы лишь на четвертой компенсированной минуте основного времени смогли сравнять счет и перевести выяснение отношений в овертайм, а затем оказались удачливее в серии пенальти.

Игра была очень грубой и нервной, главному арбитру матча Ивану Бартону из Сальвадора пришлось показать футболистам обеих команд в общей сложности 12 желтых карточек, две из которых автоматически трансформировались в красные. В итоге соперники завершали встречу в неполных составах.

Так что к битве с бразильцами "Аль-Хиляль" подойдет еще и с серьезной кадровой потерей в лице дисквалифицированного полузащитника Мохаммеда Канно. Это обстоятельство, как и то, что единственная очная встреча этих команд, состоявшаяся четыре года назад на той же самой стадии КЧМ и завершившаяся уверенной победой "Фламенго" со счетом 3:1, явно не добавляет шансов чемпионам Азии на выход в финал турнира.

Эксперты Olimpbet видят в клубе из Рио-де-Жанейро безоговорочного фаворита предстоящего матча: П1 – 1.48, Х – 4.72, П2 – 6.37. Бразильцам теперь нужно подтвердить свой более высокий класс на деле.

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