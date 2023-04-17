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Казахстанские борцы – лучшие в Азии!

Казахстанские борцы – лучшие в Азии!
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В Астане завершилось первенство Азии по трем видам спортивной борьбы. Первое общекомандное место по количеству медалей заняла сборная нашей страны, титульным спонсором которой является крупнейший букмекер страны Olimpbet.

За шесть дней соревнований наши представители греко-римской, женской и вольной борьбы завоевали 20 медалей различного достоинства – семь золотых, четыре серебряных и девять бронзовых. Столько же наград увезли домой борцы из Японии, но у них, как и у иранцев, по шесть золотых медалей.

Наибольший вклад в успех хозяев ковра внесли "вольники", закрывавшие программу континентального первенства. В их составе чемпионами Азии стали сразу четверо борцов: Санжар Досжанов (до 70 килограммов), Дархан Есенгали (до 74), Болат Сакаев (до 79) и Азамат Даулетбеков (до 86). Причем последний победил в финале трехкратного чемпиона Азии Алиреза Карими из Ирана, а Сакаев в решающей схватке взял верх над бронзовым призером последней Олимпиады Бекзодом Абдурахмоновым.

Еще двое казахстанских борцов вольного стиля были близки к чемпионскому титулу. Ризабек Айтмухан (до 92) и Юсуп Батырмурзаев (до 125) также дошли до финалов, но ограничились серебряными медалями. Бронзовым призером стал Рахат Калжан (до 57). В награждении призеров принял участие директор по внешним коммуникациям Olimpbet Андрей Жарков.

Отметим, что сборная Казахстана по вольной борьбе с большим отрывом победила в командном зачете. Она набрала 179 очков, опередив на 50 очков японцев и на 55 иранцев.

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Метки:
Olimpbet Чемпионат Азии по борьбе борьба вольная борьба

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