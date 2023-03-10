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"Каспий" примет "Тобол" в Алматы, "Кызылжар" сыграет с "Мактааралом" в Астане

"Каспий" примет "Тобол" в Алматы, "Кызылжар" сыграет с "Мактааралом" в Астане
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10 марта тремя встречами завершится второй тур Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу. Какие коэффициенты на эти матчи предлагает самый популярный букмекер страны?  

"Каспий" (Актау) - "Тобол" (Костанай). 10 марта, 14:00

Из-за ремонтных работ на актауском стадионе "Жас Канат" "Каспий" вынужден принимать "Тобол" на нейтральном поле Центрального стадиона Алматы. Так что для команды Кахабера Цхададзе матч с бронзовым призером минувшего сезона будет домашним лишь формально.

Это обстоятельство, несомненно, осложнит задачу "Каспию" реабилитироваться за провал в стартовом туре Olimpbet-чемпионата, в котором клуб из Актау вчистую проиграл "Ордабасы" (1:3). Но ведь и "Тоболу" придется серьезно перестраиваться после переезда из костанайского манежа с его искусственным газоном на натуральное поле.

Тем не менее эксперты Olimpbet отдают весьма солидное предпочтение номинальным гостям матча "Каспий" - "Тобол": П1 - 4.3, Х - 3.5, П2 - 1.81. А победа костанайцев с форой (-1.5) оценивается кэфом 3.17 – это ниже, чем просто выигрыш актаусцев.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

"Атырау" (Атырау) - "Кайсар" (Кызылорда). 10 марта, 16:00

"Нефтяники" сотворили маленькую сенсацию в первом туре, сыграв в Алматы вничью 2:2 с "Кайратом", уступая по ходу встречи два мяча. "Кайсар" же откровенно разочаровал своих поклонников, в первом матче после возвращения из первой лиги уступив на своем поле далеко не самому грозному сопернику - петропавловскому "Кызылжару" - 0:1.

Аналитики Olimpbet считают "Атырау" безоговорочным фаворитом предстоящего матча с "Кайсаром": П1 - 2.03, Х - 3.25, П2 - 3.7. И это неудивительно, ведь прошла информация, что "степные волки" уже столкнулись с определенными финансовыми трудностями, поэтому на первый в сезоне выезд отправились в неполном тренерском составе.

"Кызылжар" (Петропавловск) - "Мактаарал" (Туркестанская область). 10 марта, 18:00

Северяне примут южан на "Астана Арене", которая приютила "Кызылжар" на время ремонта их родного стадиона "Карасай". Это обстоятельство заметно уравнивает шансы соперников на победу. Хотя петропавловцы подходят к матчу с "Мактааралом" в заметно более хорошем настроении после гостевой победы над "Кайсаром" 1:0, тогда как "хлопкоробы" на своем поле с тем же результатом проиграли "Окжетпесу".

Видимо, во многом из-за этого самый надежный букмекер страны видит в команде Али Алиева явного фаворита: П1 - 1.94, Х - 3.35, П2 - 3.9. Но не лишним будет напомнить, что обе встречи между этими соперниками в прошлом сезоне победителя не выявили и завершились с одинаковым счетом 1:1.

К слову, эксперты Olimpbet и сейчас не особо рассчитывают на то, что матч "Кызылжар" - "Мактаарал" получится "верховым": Тот (2.5) М - 1.69, Б - 2.1.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Астана 2 2 0 0 4-1 6
4 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4
5 Тобол 1 1 0 0 3-1 3
6 Кызылжар 1 1 0 0 1-0 3
7 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3
8 Атырау 1 0 1 0 2-2 1
9 Мактаарал 1 0 0 1 0-1 0
10 Кайсар 1 0 0 1 0-1 0
11 Каспий 1 0 0 1 1-3 0
12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0
13 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0
14 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0

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