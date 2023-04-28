© Жаркое начало футбольного уикенда в Дортмунде и Памплоне

28 апреля стартуют очередные туры в чемпионатах Германии и Испании по футболу. Какие кэфы на самые интересные встречи предлагают аналитики Olimpbet?

Бундеслига. 30-й тур. "Бохум" - "Боруссия" (Дортмунд). 29 апреля, 00:30 (время Астаны)

По итогам 29-го тура "шмели" взлетели на верхнюю строчку таблицы Бундеслиги, и теперь исключительно от них зависит, останутся ли они первыми на финише. Выиграет "Боруссия" все пять оставшихся матчей сезона - быть ей впервые с 2012 года чемпионом Германии. А если не сможет этого сделать - "Бавария" наверняка продлит свою десятилетнюю гегемонию в немецком клубном футболе.

Первую игру в статусе лидера дортмундцам предстоит провести в соседнем Бохуме. Расстояние между городами всего 20 километров, а это значит, что "желто-черные" будут чувствовать себя в гостях у "бело-голубых" почти как дома. Уж поддержка родных болельщиков им точно обеспечена.

Соперники решают кардинально разные задачи в этом сезоне: "Боруссия" всерьез претендует на титул, "Бохум" изо всех сил старается не вылететь. Между ними 33 очка разницы, а совсем недавно команда Эдина Терзича уже обыгрывала коллектив Томаса Леча на его территории в кубковом сражении.

Дортмундцы - безоговорочные фавориты предстоящего матча, о чем свидетельствуют и коэффициенты Olimpbet: П1 - 5.58, Х - 4.89, П2 - 1.54. Однако не стоит забывать, что в текущем чемпионате "Боруссия" уже теряла очки с другими клубами, борющимися за выживание - "Штутгартом" и "Шальке". А два предыдущих визита "шмелей" в гости к "невыбиваемым" в рамках Бундеслиги завершились вничью.

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Ла Лига. 32-й тур. "Осасуна" - "Реал Сосьедад". 29 апреля, 01:00

Обе команды проводят весьма успешный сезон. Памплонцы впервые за долгие годы претендуют на попадание в еврокубки, а что касается клуба из Сан-Себастьяна, то у него есть вполне осязаемые перспективы финишировать в зоне Лиги чемпионов.

"Осасуна" будет принимать "Реал Сосьедад" в родных стенах. Однако это обстоятельство, по мнению экспертов Olimpbet, не особо повышает шансы "красных" на благоприятный исход в противостоянии с "бело-голубыми".

Дело в том, что команда из Памплоны - очень удобный для басков соперник: "Осасуна" не может выиграть у "Сосьедада" более десяти лет, с мая 2012-го. За этот временной отрезок противники успели провести 14 встреч: пять из них завершились мирным исходом, а в девяти случаях верх брал "Реал".

Аналитики Olimpbet не особо верят в то, что неудачная серия "красных" в споре с "бело-голубыми" завершится именно в ближайшей игре: П1 - 3.43, Х - 3.23, П2 - 2.31. При этом матч на стадионе "Эль Садар" ожидается "низовым": Тотал (2.5) М - 1.58, Б - 2.48. А наиболее вероятный счет - нулевая ничья с кэфом 5.91.

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