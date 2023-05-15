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Жаркая битва северных соседей и поход "кленовых листьев" за новым разгромом

Жаркая битва северных соседей и поход "кленовых листьев" за новым разгромом
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Важнейшие матчи хоккейного ЧМ-2023 – в коэффициентах Olimpbet. В группе А Финляндия сыграет со Швецией, а в группе В Словакия выяснит отношения с Канадой.

Группа А. Финляндия – Швеция. 15 мая, 23:20 (время Астаны).

Встреча этих двух принципиальнейших соперников – важное событие для любого турнира. Финские и шведские хоккеисты всегда сражаются друг с другом с огромным удовольствием, а их болельщики отчаянно поддерживают свои команды.

На ЧМ-2023 "Суоми" и "Тре Крунур" сойдутся в рамках группового этапа, но это вряд ли отразится на спортивной составляющей их сражения. Жалеть ни себя, ни противника никто точно не станет.

Пока что сборные Финляндии и Швеции раскачиваются на чемпионате мира, видимо, рассчитывая выйти на пик формы ближе к плей-офф турнира. Но пора бы уже просыпаться. В первую очередь это касается хозяев планетарного первенства, которые начали ЧМ-2023 с крупного поражения от американцев (1:4) и натужной победы над Германией (4:3).

Однако эксперты Olimpbet отдают небольшое предпочтение именно действующим чемпионам мира: П1 – 2.22, Х – 3.91, П2 – 2.79. При этом букмекеры полагают, что особо результативного хоккея болельщикам ждать не стоит: Тот (4.5) М – 1.96, Б – 1.82.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Группа В. Словакия – Канада. 15 мая, 19:20

«Кленовые листья» с самого старта мирового первенства демонстрируют серьезность своих намерений. Канада уже успела одержать две крупные победы – над Латвией (6:0) и Словенией (5:2). Ждать ли третьего разгрома в исполнении североамериканцев?

Следующий соперник у родоначальников хоккея будет, конечно, посерьезнее, чем латвийцы и словенцы. Сборная Словакии и чемпионом мира становилась, и дважды другие призовые места завоевывала. А этот турнир команда под управлением Крэйга Рэмзи (канадского, между прочим, специалиста) начала с досадного поражения от чешских соседей (2:3). После чего словаки одержали победу (2:1) над одними из хозяев ЧМ-2023 – Латвией.

Аналитики Olimpbet видят в "кленовых листьях" явных фаворитов предстоящего матча: П1 – 6.63, Х – 5.66, П2 – 1.36. Но вот в том, что Канада победит крупно, букмекеры не совсем уверены: Ф2 (-2.5) – 2.08.

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