Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Итоги "Премии РБ-2022": OLIMPBET – лучший букмекер Казахстана

Итоги "Премии РБ-2022": OLIMPBET – лучший букмекер Казахстана
©Olimpbet

30 июня в Москве состоялась церемония вручения IV Международной премии в области спорта и букмекерства.

В номинации "Лучший букмекер Казахстана" победила компания Olimpbet, подтвердив, тем самым, статус лидера отрасли.

"Мы долго и упорно трудились, чтобы стать лучшими в своем деле. Спасибо нашим клиентам, которые верят в нас и выбирают Olimpbet", – принимая награду, сказала со сцены директор по маркетингу в СНГ БК Olimpbet Елена Мелешина.

Голосование проходило в два этапа, в первом из которых с февраля по май 2022 года могли принять участие все желающие на портале Премии. На втором этапе победителей выбирало жюри, в состав которого вошли титулованные спортсмены, функционеры, журналисты и ветераны спорта. Главной звездой вечера и почетным гостем стал известный в прошлом форвард "Арсенала", "Реала" и "Манчестер Сити" Эммануэль Адебайор.

"Эта награда – результат проделанной нашей командой работы, которая неразрывно связана с развитием и поддержкой спорта в Казахстане", – добавил директор по внешним коммуникациям Olimpbet Kazakhstan Андрей Жарков.

БК Olimpbet также победила в номинациях "Лучший клиентский сервис" и "Лучший букмекер по версии Рунета", что говорит о высоком качестве предоставляемых услуг и безграничном доверии со стороны пользователей.

"Премия РБ" - это масштабное международное событие в букмекерской и спортивной отрасли. На торжественной церемонии вручения были подведены итоги и отмечены наиболее успешные бизнес-кейсы, способствующие дальнейшему развитию рынка. Также награды получили лучший спортсмен года, лучшее спортивное СМИ и лучший спортивный журналист года, телекомментатор, спортивные каналы в Youtube и Telegram и другие.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Букмекеры Olimpbet

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 14:59
Olimpbet.kz
Итоги "Премии РБ-2022": OLIMPBET – лучший букмекер Казахстана Итоги "Премии РБ-2022": OLIMPBET – лучший букмекер Казахстана
5 июня, 20:06
Olimpbet.kz
Назван победитель матча Словакия - Казахстан за лидерство в группе Лиги наций Назван победитель матча Словакия - Казахстан за лидерство в группе Лиги наций
20 мая, 10:13
Olimpbet.kz
Первая победа Казахстана на ЧМ по хоккею? Назван победитель матча со Словакией Первая победа Казахстана на ЧМ по хоккею? Назван победитель матча со Словакией
18 мая, 11:24
Olimpbet.kz
Назван победитель в титульном бою Алимханулы Назван победитель в титульном бою Алимханулы
15 мая, 12:48
Olimpbet.kz
Назван победитель матча Казахстан - Франция на ЧМ по хоккею Назван победитель матча Казахстан - Франция на ЧМ по хоккею
25 апреля, 14:30
Olimpbet.kz
Казахстан? Назван победитель ЧМ-2022 по хоккею Казахстан? Назван победитель ЧМ-2022 по хоккею
8 апреля, 15:00
Olimpbet.kz
Акция к бою Головкин - Мурата от Olimpbet: возврат 50% ставки на победу GGG Акция к бою Головкин - Мурата от Olimpbet: возврат 50% ставки на победу GGG
13 марта, 21:21
Olimpbet.kz
Назван победитель боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира Назван победитель боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
5 марта, 15:00
Olimpbet.kz
Olimpbet стал партнером казахстанских клубов "Атырау", "Аксу" и "Кызыл-Жар" Olimpbet стал партнером казахстанских клубов "Атырау", "Аксу" и "Кызыл-Жар"
4 марта, 15:00
Olimpbet.kz
Olimpbet - новый спонсор футбольного клуба "Астана" Olimpbet - новый спонсор футбольного клуба "Астана"
3 марта, 15:00
Olimpbet.kz
Olimpbet стал новым спонсором ФК "Шахтер" из Караганды Olimpbet стал новым спонсором ФК "Шахтер" из Караганды
2 марта, 15:00
Olimpbet.kz
БК Olimpbet - официальный спонсор ФК "Тобол" БК Olimpbet - официальный спонсор ФК "Тобол"
20 февраля, 23:43
Olimpbet.kz
Названа победительница боя Мария Агапова - Марина Мороз в UFC Названа победительница боя Мария Агапова - Марина Мороз в UFC
14 февраля, 15:00
Olimpbet.kz
Последний аккорд "Новогоднего Драйва": Olimpbet вручил победителю суперприз Последний аккорд "Новогоднего Драйва": Olimpbet вручил победителю суперприз
12 февраля, 23:28
Olimpbet.kz
Названы победитель и призеры дисциплины с шансами Казахстана на медаль Олимпиады-2022 Названы победитель и призеры дисциплины с шансами Казахстана на медаль Олимпиады-2022

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus