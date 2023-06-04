Испанская жара

Народный букмекер Olimpbet не сомневается, что под занавес Ла Лиги команды-неудачники сезона устроят яростные битвы за выживание в элите.

Ла Лига. 38-й тур. "Бетис" – "Валенсия". 5 июня, 01:00

Лишь в трех из 18 выездных матчей текущего сезона "Валенсия" одержала победу. Казалось бы, о многом говорящие цифры. Но и крепчайший "Бетис", уже завоевавший путевку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон, дома также не доминантен. Например, в последних 13 домашних поединках подопечные Мануэля Пеллегрини также всего три раза одерживали верх над оппонентами.

"Летучие мыши" перед последним туром – на 15-й позиции, и… всего в двух очках от зоны вылета. И это лишь благодаря спурту в последних пяти матчах, в которых "Валенсия" уступила всего раз. До этого команда находилась вообще в самом низу таблицы.

Olimpbet предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: П1 – 2.74, Х – 3.73, П2 – 2.49.

Но даже ничейного исхода может оказаться для гостей недостаточно. "Валенсия", кстати, забивает в семи из последних восьми матчей Ла Лиги. И в этой игре тоже нет особого резона размахивать крыльями и выставлять оборонительный "автобус". Эдинсону Кавани с партнерами нужно только побеждать.

Также интересно, что в восьми последних очных встречах соперников забивалось минимум два мяча. Можно рассмотреть любопытный вариант ставки на исход "Х2 и общий ТБ1,5", на который у Olimpbet предлагается коэффициент 1.74.

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Ла Лига. 38-й тур. "Эспаньол" – "Альмерия". 5 июня, 01:00

В прошлом туре "Эспаньол" по итогам гостевого матча против "Валенсии" (2:2) окончательно расстался с надеждами сохранить за собой слот в Ла Лиге. Следующий сезон каталонцы проведут в Сегунде, и можно только представить, какое плохое психологическое состояние сейчас у команды.

У "Альмерии" же еще остается шанс остаться в элитном дивизионе. Гости сейчас на 16-й позиции, в одном очке от зоны вылета. И эта игра для них куда важнее нежели для потухшего "Эспаньола".

Победит ли "Альмерия"? Самый народный букмекер Казахстана Olimpbet не верит в явное превосходство гостей: П1 – 2.83, Х – 3.88, П2 – 2.36.

Очень интересно, что ТБ (2,5) пробивался в 13 из 15 последних встречах "Эспаньола" в Ла Лиге. Ну и не стоит забывать, что в пяти предыдущих турах "Эспаньол" (стремившийся выпрыгнуть с илистого дна вылета) забивал минимум два гола за матч. Поэтому весьма логичным кажется присмотреться к ставке ТБ (3), которая в линии Olimpbet предлагается по коэффициенту 1.78.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

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