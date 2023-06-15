Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Испания - Италия: полуфинал Лиги наций без суперзвезд

Испания - Италия: полуфинал Лиги наций без суперзвезд
©

Легендарные сборные, находящиеся в стадии смены поколений, скорей всего, будут играть осторожно. В Olimpbet поделились аналитикой на исходы матча.

Испания - Италия. 16 июня, 00:45 (время Астаны)

Перед нами отнюдь не те набитые под завязку мировыми звездами сборные Испании и Италии, к которым привыкли болельщики в последние годы. В полуфинальном матче "Финала четырех", что пройдет в Голландии, оппоненты предстанут во многом с обновленными и омоложенными составами. Обе сборные находятся в процессе смены поколений - разве что у итальянцев он начался пораньше.

Самый народный букмекер Казахстана Olimpbet считает, что в матче давних соперников можно ожидать яростную борьбу на каждом клочке газона. Коэффициенты на исход поединка в линии Olimpbet выглядят следующим образом: П1 - 2.32, Х - 3.26, П2 - 3.31.

Тренер Испании Луис де ла Фуэнте известен своим умением играть не только первым номером, но и подстраиваться под соперника. Этим он прославился во время многолетней работы с испанскими молодежными сборными различных возрастов. Вряд ли де ла Фуэнте изменит своей концепции на этот раз. Тем более, когда предстоит встретиться с Италией обновленной и непознанной.

Аналитики Olimpbet не ожидают в матче результативного футбола. Обе сборные, по сути, только нащупывают свою игру. В финал Лиги наций соперники наверняка постараются пробиться в первую очередь за счет собственной надежной обороны плюс реализации немногих голевых моментов, что удастся создать по ходу матча. Поставить на общий тотал поединка (2,5) мен. можно по коэффициенту 1.62. Также рекомендуем обратить внимание на вариант ставки на ничью в основное время за 3.26.

А специально для поклонников уже казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы - с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 19:00
Olimpbet.kz
© Испания - Италия: полуфинал Лиги наций без суперзвезд
Сегодня , 18:00
Olimpbet.kz
© Olimpbet и ведущий европейский поставщик данных для ставок на киберспорт Oddin.gg объявили о стратегическом партнерстве
Сегодня , 15:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet С грунта на траву. Сильнейшие теннисисты мира начали подготовку к "Уимблдону"
Вчера , 17:55
Olimpbet.kz
© Кто станет первым финалистом Лиги наций?
Вчера , 09:00
Olimpbet.kz
© Игорь Шацкий: "В Парме и Белфасте постараемся добиться максимального результата"
13 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© "Флорида" - без права на ошибку, "Вегас" - в шаге от титула
11 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Olimpbet ждет жаркого футбола в Италии, Турции и Бразилии
10 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© UFC 289: расклады аналитиков Olimpbet на бой Оливейры и Дариуша
10 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© "Флорида" размочила счет в финальной серии Кубка Стэнли
10 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Финал Лиги чемпионов: расклады Olimpbet на главный футбольный матч сезона
10 июня, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Может ли что-то пойти не так в походе Швентек за третьим чемпионством на "Ролан Гаррос"?
9 июня, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Алькарас vs Джокович в полуфинале "Ролан Гаррос" - на что ставить?
9 июня, 13:59
Olimpbet.kz
© Настоящая жара в Алматы! Не пропустите кулачный турнир Nomad FC уже в субботу
8 июня, 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Пантерам" жизненно необходима победа в первом домашнем матче финала Кубка Стэнли
8 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Самый народный, доступный, зажигательный
8 июня, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Встретятся ли Швентек и Соболенко в финале "Ролан Гаррос"? Расклады Olimpbet
7 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© "Фиорентина" - "Вест Хэм": первая часть спора итальянцев и англичан в финалах еврокубков
7 июня, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Заруба "Атырау" с "Кайратом" и другие кубковые четвертьфиналы
7 июня, 14:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet В битве за полуфинал "Ролан Гаррос" сойдутся прошлогодние финалистки
6 июня, 15:40
Olimpbet.kz
© Выиграйте три миллиона в прямом эфире!
6 июня, 15:15
Olimpbet.kz
© На "Ролан Гаррос" определятся первые полуфиналисты
5 июня, 18:44
Olimpbet.kz
© "Вегас" начал за здравие. Чем ответит "Флорида"?
5 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© Сможет ли "Гамбург" вернуться в Первую Бундеслигу?
5 июня, 17:06
Olimpbet.kz
© Устроит ли Свентек очередной разгром на "Ролан Гаррос"? Аналитика от Olimpbet
4 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Испанская жара
4 июня, 16:00
Olimpbet.kz
© Последний тур Ла Лиги – в кэфах Olimpbet
3 июня, 20:00
Olimpbet.kz
© "Вегас" и "Флорида" в погоне за первым Кубком Стэнли
3 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© Брат Хабиба на UFC: расклады букмекера к поединку Абубакара Нурмагомедова
3 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© "Тобол" - "Кызылжар": экс-лидер против бронзового призера
3 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Кубковые финалы Англии и Германии - в раскладах от Olimpbet

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus