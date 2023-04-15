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Холлоуэй vs Аллен: кешбэк 25% и расклад на бой от Olimpbet

Холлоуэй vs Аллен: кешбэк 25% и расклад на бой от Olimpbet
©Olimpbet

16 апреля в 8 утра по времени Астаны главным событием турнира UFC on ESPN 44 станет бой сильнейших представителей полулегкого веса. Бывший чемпион Макс Холлоуэй проверит на прочность пока что непобежденного в рамках UFC Арнольда Аллена.

Аналитики самого популярного казахстанского букмекера дают расклад в пользу Макса: коэффициент на победу Холлоуэя – 1.56, на победу его оппонента – 2.43. Стоит подробнее разобрать причины, по которым фаворитом считают именно гавайского бойца.

Макс Холлоуэй – без преувеличения живая легенда UFC и король зрелищных поединков. Сложно это представить, но ему только 31 год, а в главном MMA промоушене он выступает уже более 10 лет. За это время гаваец успел влюбить в себя зрителей, одержать 19 побед и стать чемпионом в полулегком весе.

Но последние годы Макс проводит не самым лучшим образом. Яркий тому пример – печальная трилогия с Александром Волкановски. Макс проиграл все три поединка, в первом он потерял титул, а во втором и третьем не смог его вернуть.

Арнольд Аллен – британский боец, который тоже является старожилом UFC, выступая в промоушене с 2015 года. Почти все это время он не был широко известен, но последние три боя помогли ему приблизиться к титульной гонке.

Многие считают Аллена "темной лошадкой", который долго шел к сопернику уровня Макса и сейчас созрел для того, чтобы претендовать на статус звезды дивизиона. Прозвище Всемогущий дано ему не просто так – у него 11 побед в UFC без единого поражения.

Грядущий бой крайне сложен для прогнозирования. На стороне Холлоуэя колоссальное преимущество в опыте. Ранее гаваец проходил до конца 7 пятираундовых поединков подряд, в то время как Арнольд впервые выйдет на такую дистанцию.

Да, на бумаге Холлоуэй безоговорочный фаворит, но ключевую роль сыграет фактор его формы в бою. В прошлом году он разгромно проиграл третий бой с Волкановски и только чудом не упал в нокаут. Многие считают, что за свою невероятную карьеру Макс получил огромное количество урона и уже не вернет свою пиковую форму.

Аллен – боец хоть и без легендарной ауры, но более совершенный в плане техники. Он лучше Макса в борьбе, а также вполне может придумать тактику против безумной ударной техники именитого оппонента. Если Холлоуэй бьется за счет силы воли и характера, то британец куда прагматичнее. За последние пару лет Арнольд показывает невероятный прогресс и еще не достиг потолка. Но вполне возможно, что его потолком станет как раз Макс, который не раз за карьеру восставал из пепла и перечеркивал поражения эффектными победами.

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