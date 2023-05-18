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Hardcore FC идет на алматинский Арбат

Hardcore FC идет на алматинский Арбат
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В четверг в 15:00 на пересечении Жибек Жолы и Панфилова состоится битва взглядов и взвешивание участников главного ММА-события года.

До оглушительного бойцовского события Hardcore FC ММА остаются считанные часы. Участники турнира находятся в Алматы, а в этот четверг они «выйдут в народ».

В 15:00 на Арбате (пр. Жибек Жолы угол ул. Панфилова) спортсмены пройдут процедуру взвешивания и совершат традиционную церемонию, предваряющую все важные ММА-соревнования.

Стердаун или битва взглядов - эмоционально накаленный ритуал, когда еще до выхода в октагон файтеры стараются морально подавить соперника.

Там же пройдет встреча со звездами промоушна Hardcore FC и другими известными бойцами индустрии: Саматом Абдрахмановым, Лендрушом Акопяном, Артемом Тарасовым, Тимуром Никулиным, Владом Белазом, Амхадом Нохчо, Гаджи Автоматом, Тагиром Хибиевым и другими.

Напомним, первый стадионный турнир HFC ММА с участием суперзвезд казахстанского и российского октагона пройдет в пятницу в 19.00 на Almaty Arena.

Стоимость билетов - от 3 600 тенге, приобрести их можно онлайн на zakazbiletov.kz.  

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