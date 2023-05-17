Hardcore FC в Алматы: кешбэк от Olimpbet на "Казахского Терминатора"

Болейте за казахстанцев на главном ММА-турнире этого года! Самый популярный букмекер страны страхует ставку на звезду октагона Муратбека Касымбая и вернет 25% в случае его проигрыша.

Организаторы первого стадионного турнира Hardcore FC ММА обещают ярчайшее шоу, подобного которому не было в Алматы. А спонсором масштабного спортивного события стал самый популярный букмекер в Казахстане – Olimpbet.

19 мая на Almaty Arena сойдутся топовые бойцы из разных стран. Главным поединком вечера станет противостояние Муратбека "Казахского Терминатора" Касымбая и непобежденного Аловсета Мамиева.

Муратбек Касымбай – любимец казахстанской публики, чемпион мира 2021 года по панкратиону, мастер спорта по ММА, панкратиону, джиу-джитсу и грэпплингу. Соотношение побед и поражений Муратбека в октагоне – 11-4.

Аловсет Мамиев – мастер спорта по самбо и дзюдо, чемпион Казахстана по панкратиону, вице-чемпион России по грэпплингу. Его профессиональный рекорд в ММА – 5-0.

Самый щедрый букмекер Казахстана страхует выступление "Казахского Терминатора" на Hardcore FC ММА. И вернет 25%, если ставка на нашего бойца (от 2000 тенге) не сыграет. Коэффициенты на бой Мамиев – Касымбай: П1 – 2.05, П2 – 1.7.

На октагон также выйдут другие отечественные файтеры, среди которых Куат Хамитов, Жуман Жумабеков, Багдат Дюсембаев, Азамат Бакытов.

Стоимость билетов на ММА-турнир Hardcore FC в Алматы – от 3 600 тенге. Приобрести их можно онлайн на zakazbiletov.kz.

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