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Грунтовые битвы сильнейших теннисистов: развязка близко

Грунтовые битвы сильнейших теннисистов: развязка близко
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На "тысячниках" в Мадриде на этой неделе состоятся решающие матчи. В женском розыгрыше уже сегодня пройдет первый четвертьфинал, а в мужском – игроки еще бьются за выход в эту стадию. Подробности – в аналитике Olimpbet.

ATP 1000. Мадрид. Аслан Карацев (Россия) – Даниил Медведев (Россия). 2 мая, 16:20 (время Астаны)

Российское дерби состоится в рамках 1/8 финала. Перед этим Медведев выбил из борьбы другого соотечественника – Александра Шевченко. И сделал это не без труда (4:6, 6:1, 7:5). Грунт – не самое любимое покрытие третьей ракетки мира. К тому же пессимизма Медведеву добавляет тот факт, что в четырех матчах против Карацева он трижды проигрывал, будучи в статусе фаворита.

С другой стороны, игра Аслана не особо впечатляет. В рейтинге он плетется за пределами первой сотни. И несмотря на то, что в предыдущей встрече он выбил из борьбы австралийца Алекса Де Минаура (6:3, 4:6, 6:4), входящего в топ-20, игра его очень далека от стабильности.

Эксперты Olimpbet считают, что у Медведева больше шансов оформить выход в четвертьфинал. Несмотря на то, что Карацев набрал в Мадриде неплохой ход, для победы этого может не хватить – П1 – 3.78, П2 – 1.29.

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WTA 1000. Мадрид. Майар Шериф (Египет) – Арина Соболенко (Беларусь). 17:00

В женском одиночном разряде сегодня состоится первый четвертьфинал. Второй ракетке мира Арине Соболенко будет противостоять менее рейтинговая Майар Шериф, занимающая 59 место в WTA.

Белоруска в Мадриде выступает очень уверенно и ни в одной из трех предыдущих встреч не возилась с соперницами дольше двух сетов. В прошлом году на этом же турнире Соболенко дошла до финала, а в нынешнем году ранее 1/4-х не выбывала.

Шериф, конечно же, не может похвастаться такими успехами. На каждый свой матч в Мадриде она выходила в статусе аутсайдера и впервые дошла так далеко на "тысячнике".

Несмотря на то, что грунт – не самое удобное покрытие для Соболенко, а Шериф, напротив, играет на нем удачнее, чем на харде, аналитики Olimpbet считают, что белоруска покажет свой класс и не испытает особых проблем для выхода в полуфинал.

Наиболее вероятно, что Соболенко выиграет в двух сетах, коэффициент на это – 1.36. Кэф же на то, что Шериф сможет сотворить сенсацию, достаточно высок – П1 – 7.75, П2 – 1.1.

ATP 1000. Мадрид. Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия). 20:00

Матч, который, к сожалению фанатов, состоится слишком рано. Вторая и 16-я ракетки мира сыграют за выход в четвертьфинал.

Алькарас в нынешнем сезоне выиграл уже три трофея и на домашнем турнире является главным фаворитом. Зверев же очень удачно выступает на глине в Мадриде – он дважды выигрывал этот турнир (2018, 2021), причем побеждал здесь самого Надаля.

В прошлом году Алькарас и Зверев встречались в Мадриде в финале, и победу одержал первый. А в этом году оба провели здесь по два матча, стартовав с весьма непростых побед. Однозначно, германский теннисист может доставить серьезные проблемы испанцу.

Самый популярный букмекер Казахстана отдает в этой битве предпочтение Алькарасу –  П1 – 1.22, П2 –  4.54. Кстати, по мнению экспертов Olimpbet, испанец вполне может стать и победителем всего турнира. Коэффициент здесь – 1.69.

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