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С грунта на траву. Сильнейшие теннисисты мира начали подготовку к "Уимблдону"

С грунта на траву. Сильнейшие теннисисты мира начали подготовку к "Уимблдону"
©Olimpbet

Не успели утихнуть эмоции болельщиков после "Ролан Гаррос", а теннисисты уже переходят на травяное покрытие. Через две недели в Лондоне стартует "Уимблдон", и топовые игроки начинают набирать практику на газоне.

Даниил Медведев (Россия) - Адриан Маннарино (Франция). ATP 250. Хертогенбош. 15 июня, 16:30 (время Астаны)

Медведев на турнире АТР 250 в нидерландском Хертогенбоше должен защитить прошлогодний финал. Причем в 2022-м в 1/2-й он выбил как раз таки Маннарино. На этот раз теннисисты сыграют друг против друга в 1/8-й.

Россиянин, третья ракетка мира, грунтовый сезон провел нестабильно. Выиграв турнир в Риме, через неделю он провалился в первом же круге "Ролан Гаррос".

После того поражения Медведев нигде не играл и теперь готовится вернуться и провести свой первый матч на траве. Вероятно, он успел перестроиться на это покрытие, так как последние несколько дней тренировался на кортах Хертогенбоша.

Маннарино, который далек от своей идеальной формы и занимает в рейтинге АТР лишь 52-е место, на этом турнире успел провести матч первого круга, где переиграл своего земляка Артура Филса (7:6 (7:1), 6:4). На другом покрытии он не представлял бы для Медведева большой угрозы, но именно на траве может доставить проблемы.

Теннисисты встречались на газоне уже несколько раз, и если Медведев не проигрывал французу, то прилагал немало усилий, чтобы пройти в следующую стадию.

На быстрых кортах Маннарино успешно использует отскок мяча и свою подачу. С другой стороны, их последняя встреча состоялась год назад. За это время россиянин должен был прокачать мастерство. На траве Медведев еще не брал титулов, и в Хертогенбоше как первый сеянный имеет высокую мотивацию и шансы завоевать трофей.

Эксперты Olimpbet отдают в этом матче предпочтение Медведеву - П1 - 1.17, П2 - 4.86, но ожидают, что борьба будет упорная. Коэффициент на Тотал больше 21,5 гейма - 1.79.

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Стефанос Циципас (Греция) - Ришар Гаске (Франция). ATP 250. Штутгарт. 21:00

Циципас, пятая ракетка мира, также проведет свой первый матч после "Ролан Гаррос". Выступление в Париже, где он проиграл в четвертьфинале на тот момент сильнейшему теннисисту мира Карлосу Алькарасу, несомненно, разочаровало и расстроило грека, способного на большее. Но, с другой стороны, пока многие топовые теннисисты отдыхают перед "Уимблдоном", Циципас уже начал набирать игровую практику на новом покрытии.

Гаске, находящийся вне топ-50, в первом круге в Штутгарте обыграл американца Кристофера Юбэнкса (7-6, 6-4), уступив всего один гейм на своей подаче. Возрастной француз хоть и выглядит неплохо, но далек от его прежней формы. Для молодого грека, который в прошлом году на траве отыграл весьма недурно, сегодня это скорее неплохой вариант для старта, чем опасный противник. Сдержать подачу Циципаса на быстром газоне Гаске будет очень сложно.

Аналитики Olimpbet считают Циципаса однозначным фаворитом - П1 - 1.25, П2 - 3.8. Вероятно, что грек, голодный до трофеев, без особых проблем расправится со своим именитым соперником в два сета. Коэффициент на победу со счетом 2:0 - 1.81.

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