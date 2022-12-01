Горы подарков на открытии сезона в Ак-Булаке

Катайся, отдыхай, получай призы - 3 декабря райдеров щедро встретит горнолыжный курорт Ак-Булак. "Ранним пташкам - особые профиты", - обещают организаторы.

"Где клад - там дракон", - писал в 13 веке поэт Руми. К счастью, сейчас, чтобы добыть сокровища, существуют способы безопасней и веселей. Так, в ближайшую субботу состоится открытие сезона на горнолыжном курорте Ак-Булак. Организаторы настоятельно рекомендуют не затягивать приезд.

"Приезжайте первыми и бесплатно получите абонемент на утренние катания с 09:00 до 11:30! - говорят в Ак-Булаке. - А гостям в самых красочных костюмах дарим бесплатный абонемент на дневное катание".

Участвуя в бесчисленных активностях, райдеры смогут собирать монетки-стикеры и получать подарки от партнера мероприятия. "Ак-булак + Olimpbet = территория побед" - таков девиз нового горнолыжного сезона.

К чему еще готовиться, помимо спуска по множеству трасс курорта? К танцевальным флэшмобам, конкурсам, съемкам в фотозонах, согревающим напиткам и выступлению энергичных Komancheros.

"Райдеры - невероятно включенная аудитория, - говорит Денис Карлос Балакирев, фронтмен группы. - Мы обожаем играть на таких мероприятиях и ждем вас на самом угарном открытии сезона! Пошумим, девчонки и мальчишки?"

Самым включенным - особое задание "Охота за сокровищем". Заветные сундучки будут спрятаны под снегом, и наиболее удачливые кладоискатели уйдут с курорта со ски-пассами.

И, конечно, нельзя пропустить финальный розыгрыш. iPhone 14 и другие призы получат те, кто не ленился и собирал монеты.

Скрестим пальцы и пожелаем, чтобы погода в эту субботу была ясной. Сноубордистам - пухляка. Лыжникам - мягкого "вельвета". А всем вместе - поменьше "уборок" и призов, призов, призов. Благо гостеприимные организаторы обещают насыщенную программу с утра до самого вечера.

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