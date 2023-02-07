Главные матчи вторника в КХЛ: прогнозы, коэффициенты

7 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится немало интересных встреч, но две из них нельзя ни в коем случае пропустить.

"Металлург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург)

7 февраля, 20:00 (время Астаны)

Питерские "армейцы" красиво прервали трехматчевую серию из поражений результативной победой над "Ак Барсом" со счетом 7:4. СКА уже может готовиться не только к плей-офф, но и принимать поздравления с завоеванием Кубка Континента – трофея, вручаемого лучшему клубу КХЛ по итогам регулярного сезона.

"Магнитка" же продолжает вести борьбу за лучший посев на "Востоке", где может в итоге занять любое место с первого по седьмое. Магнитогорцам сейчас важно каждое набранное очко, тем более – после черной полосы из четырех проигрышей кряду, которая завершилась для "Металлурга" только победой над явным аутсайдером конференции "Трактором" в овертайме.

В общем, победа "сталеварам" гораздо нужнее, чем клубу из Санкт-Петербурга. Но ведь помимо мотивации существует еще и статистика, которая явно не в пользу подопечных Ильи Воробьева. Из четырех последних встреч "Металлург" выиграл у СКА лишь одну, да и ту по буллитам. А в предыдущем матче на родном льду магнитогорцы были разгромлены гостями с берегов Невы со счетом 1:5.

Вот и эксперты Olimpbet полагают, что у "армейцев" больше шансов на благоприятный исход, чем у хозяев, предлагая такие коэффициенты в линии на игру "Металлург" - СКА: П1 – 3.01, Х – 4.01, П2 – 2.13.

ЦСКА (Москва) – "Салават Юлаев" (Уфа)

7 февраля, 20:00

Соперники проведут друг с другом второй матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги кряду – 3-го февраля они встречались в Москве, и та дуэль завершилась уверенной победой столичного коллектива 4:2.

Вообще же, обе команды проводят концовку "регулярки" неровно, чередуя провальные матчи с очень яркими. Возможно, главные тренеры обоих клубов целенаправленно не выводят своих игроков на пик формы до старта Кубка Гагарина, в котором выступят и ЦСКА, и "Салават Юлаев".

С другой стороны, оба коллектива стараются попасть в первую четверку своей конференции, чтобы хотя бы в стартовом раунде плей-офф иметь преимущество своего льда. С этой точки зрения положение москвичей немного предпочтительнее, а вот уфимцам каждое потерянное очко может аукнуться в концовке первенства.

Мотивация "Салавата Юлаева" на предстоящую битву будет, думается, повыше, ведь помимо решения турнирных задач им наверняка захочется взять реванш у "армейцев" за недавнее поражение, да еще и на глазах своих болельщиков.

Однако аналитики Olimpbet не видят в клубе из столицы Башкортостана фаворита противостояния с ЦСКА. Напротив, небольшое преимущество они отдают гостям из Москвы: П1 – 2.71, Х – 3.85, П2 – 2.37.

Самые широкие линии на другие игры Континентальной хоккейной лиги – у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

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