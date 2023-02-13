Главные матчи понедельника: тернистый путь "Барыса" и мерсисайдское дерби

Столичным "барсам" предстоит провести важную игру в Континентальной хоккейной лиге, а в игре 23-го тура футбольной английской премьер-лиги "Ливерпуль" примет "Эвертон".

КХЛ. Регулярный чемпионат, "Барыс" (Астана) - СКА (Санкт-Петербург)

13 февраля, 19:30 (время Астаны)

Казахстанский клуб не играл в КХЛ больше недели, с тех пор, как 5 февраля одержал красивую победу в Москве над ЦСКА (6:5 ОТ).

За это время "Барыс" опустился на последнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции, до предела осложнив себе перспективы участия в Кубке Гагарина. Отставание астанчан от идущего восьмым на Востоке "Амура" составляет уже семь очков.

Что касается СКА, то клуб из Санкт-Петербурга первым среди всех клубов лиги обеспечил себе путевку в плей-офф, после чего "армейцы" стали заметно чаще проигрывать, нежели побеждать. Пожалуй, единственная мотивация у команды Романа Ротенберга на оставшуюся часть регулярного чемпионата - выбить сто очков.

В отсутствии должного настроя у соперника и будет состоять главный шанс "Барыса" в матче со СКА. Тем не менее эксперты Olimpbet видят в гостях с берегов Невы явного фаворита встречи в Астане: П1 – 3.75, Х – 4.1, П2 – 2.66.

Но не лишним будет напомнить, что предыдущий визит питерских "армейцев" в столицу Казахстана завершился "сухой" победой "Барыса" со счетом 3:0.

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АПЛ. 23-й тур, "Ливерпуль" - "Эвертон"

14 февраля, 02:00

Сезон-2022/23 для заклятых врагов-соседей складывается не лучшим образом. "Ливерпуль", набрав лишь одно очко в четырех последних матчах АПЛ, застрял в середине турнирной таблицы. "Эвертон" пусть и победил в предыдущей игре по-прежнему находится среди команд, стоящих навылет.

И если "красные" еще тешат себя иллюзиями относительно места в зоне еврокубков, а, может, даже Лиги чемпионов, то для "синих" пределом мечтаний будет сохранение прописки в премьер-лиге.

Несмотря на статус дерби, у этого противостояния всегда заведомый фаворит. "Ливерпуль" намного превосходит "Эвертон" как по общей истории взаимоотношений, так и по статистике последних очных сражений. Из 27 предыдущих личных встреч "ириски" выиграли всего одну.

Вот и сейчас аналитики из Olimpbet считают, что вероятность победы коллектива Юргена Клоппа заметно больше, чем у подопечных Шона Дайча, предлагая такие коэффициенты в линии на этот матч: П1 – 1.74, Х – 4.12, П2 – 4.82.

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