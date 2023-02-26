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Главные футбольные события воскресенья по версии Olimpbet

Главные футбольные события воскресенья по версии Olimpbet
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26 февраля станет известен обладатель Кубка английской лиги, а действующий чемпион Бундеслиги примет одного из своих главных конкурентов.

Футбол. АПЛ. 25-й тур. "Тоттенхэм" – "Челси"

26 февраля, 19:30 (время Астаны)

Центральным событием 25-го тура английской Премьер-лиги станет лондонское дерби, в котором "Тоттенхэм" примет "Челси". К очной дуэли соперники подходят в кардинально разном психологическом состоянии.

"Аристократы", больше кого-либо в мире потратившиеся на зимние трансферы, не могут победить в АПЛ четыре матча подряд, окопавшись на десятой строчке таблицы. А с учетом поражения от дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов безвыигрышная серия "синих" составляет уже пять матчей.

Для сравнения: "Тоттенхэм" за эти самые четыре тура набрал девять очков и ворвался в зону ЛЧ. При этом "шпоры" уходящей зимой никого не купили, ограничившись лишь подписанием пары свободных агентов.

В активе "Челси" сейчас на 11 очков меньше, чем у "Хотспур"; их разделяет шесть мест в таблице; матч первого круга, состоявшийся на «Стэмфорд Бридж» 14-го августа, завершился ничьей 2:2. "Тоттенхэм" – однозначный фаворит домашнего матча? Не спешите делать однозначные выводы. "Аристократы" для "шпор" – одни из самых неудобных соперников, которых они не могут обыграть более четырех лет, на протяжении 13-ти матчей!

Эксперты Olimpbet полагают, что шансы обеих команд на благоприятный для них исход приблизительно равны: П1 – 2.53, Х – 3.37, П2 – 2.92. Примерно в таком же соотношении отдается небольшое предпочтение хозяевам по угловым: П1 – 2, Х – 8.75, П2 – 2.17. А вот по предупреждениям, напротив, кэф на «Тоттенхэм» немного "жирнее": П1 – 2.45, Х – 4, П2 – 2.27.

Кубок английской лиги. Финал. "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл"

26 февраля, 22:30

25-й тур АПЛ выйдет немного усеченным, и на это есть существенная причина: в последнее воскресенье зимы определится обладатель Кубка лиги. За первый трофей сезона в Англии поспорят "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

После победы над "Барселоной" и выхода в 1/8 Лиги Европы «красные дьяволы» пребывают в прекрасном расположении духа, а позитивные эмоции от победы над "блауграной" наверняка помогут им быстро восстановить потраченные на битву с каталонцами силы. Поэтому в этом плане "сороки", не участвующие в еврокубках, вряд ли будут иметь серьезное превосходство над противником.

Впрочем, просто в предстоящем матче "Юнайтед" в любом случае не будет – как-никак финал, да и соперник не из простых. "Ньюкасл" сейчас представляет собой реальную силу и впервые за долгие годы всерьез претендует на место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона в АПЛ. К тому же в двух последних очных встречах команды не смогли выявить сильнейшего.

Однако аналитики Olimpbet все равно считают МЮ фаворитом предстоящего сражения на «Уэмбли», предлагая на его исход такие коэффициенты: П1 – 2.23, Х – 3.41, П2 – 3.41.

Бундеслига. 22-й тур. "Бавария" – "Унион"

26 февраля, 22:30

В сезоне-2022/23 мюнхенский суперклуб неожиданно для многих, в первую очередь, для себя, столкнулся с серьезной конкуренцией в борьбе за победу в Бундеслиге. Причем со стороны сразу двух клубов – дортмундской "Боруссии" и берлинского "Униона". В активе всех трех команд по итогам 21-го тура чемпионата Германии значится равное количество набранных очков – по 43.

Причем столичный коллектив запросто мог единолично возглавлять таблицу, если бы на минувших выходных обыграл в родных стенах безнадежного аутсайдера первенства «Шальке», но ограничился ничьей 0:0.

А ведь «Унион» проводит всего четвертый сезон в клубной немецкой элите, но уже всерьез борется за титул и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. К слову, свой еврокубковый матч столичный клуб провел всего за трое суток до встречи с "красной машиной", что может оказать существенное влияние на результат матча в Мюнхене.

Самый популярный букмекер Казахстана считает, что у «Баварии» заметно больше шансов на победу, предлагая на исход П1 весьма скромный кэф 1.35 (Х – 5.59, П2 – 8.75). Безусловно, действующий чемпион Германии – фаворит, но не забывайте, что матч первого круга между этими командами завершился вничью 1:1.

А еще обратите внимание на прогноз по угловым, где преимущество хозяев видится экспертами Olimpbet не менее внушительным: П1 – 1.28, Х – 8.5, П2 – 5.

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Метки:
Olimpbet Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Бавария Ньюкасл Челси

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