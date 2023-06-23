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Что Галым "ТТ" противопоставит "Рыжему Тарзану"? В Olimpbet дали расклады на бой тяжеловесов

Что Галым "ТТ" противопоставит "Рыжему Тарзану"? В Olimpbet дали расклады на бой тяжеловесов
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Уже сегодня в Алматы состоится совместный турнир промоушенов Naiza и Ural FC. Главным событием вечера станет противостояние гигантов - Вячеслав "Рыжий Тарзан" Дацик столкнется с Галымжаном "ТТ" Жаслановым.

В пятницу в 18:00 на Almaty Arena стартует первый турнир Naiza Х Ural FC. В его рамках состоится 12 поединков по правилам MMA и кикбоксинга. В них сойдутся спортсмены из Казахстана, России, Узбекистана, Англии, Южной Кореи и Словении. Главный бой одиозного россиянина Вячеслава Дацика и казахстанца Галымжана "ТТ" Жасланова пройдет по необычным правилам - бокс в MMA-перчатках.

Аналитики самого популярного казахстанского букмекера Olimpbet, ставшего также спонсором этот турнира, видят гостя фаворитом встречи. Коэффициент на победу Вячеслава - 1.32, а на победу - Галымжана 3.6. Но стоит подробнее разобрать, почему казахстанца не стоит списывать со счетов.

Вячеслав Дацик - самый скандальный тяжеловес в истории российских единоборств. Более 7 лет он не сдает позиций в поп-MMA и всегда находит, чем удивить фанатов.

Прозвище "Рыжий Тарзан" досталось россиянину не просто так - в поединках это настоящий зверь! Дацик не снискал славы в профессиональной карьере, но за счет напористого стиля и мощнейшего удара завоевал сердца зрителей. Почти все победы "Тарзана" добыты нокаутом в первых раундах.

Галымжан "ТТ" Жасланов успел стать одним из популярнейших бойцов Казахстана всего за три поединка. Видео его дебюта в лиге Naiza набрало почти 730 тысяч просмотров.

Галым начал карьеру в 36 лет, а до этого занимался кокпаром - борьбой за тушу козла на лошадях. Это увлечение закалило Жасланова, в его руках таится невероятная мощь. Он точно способен порадовать домашнюю публику в грядущем бою.

Оба бойца заряжены на уничтожение друг друга, они уже чуть не подрались на пресс-конференции. Правила бокса исключают борьбу, что сыграет на руку Дацику. Но "ТТ" моложе, получил куда меньше урона за карьеру и будет биться у себя на родине. Этот бой точно не будет легкой прогулкой для звездного россиянина.

Стоит напомнить, что на турнире в Алматы состоится еще несколько интересных встреч. Так, в соглавном событии пройдет бой сразу за два титула. Главные средневесы промоушенов Ural FC и Naiza Руслан Шамилов и Даурен "Казах" Ермеков поставили на кон свои пояса. Коэффициенты на этот принципиальный поединок П1 - 3.2, П2 - 1.3.

Напомним, турнир Naiza Х Ural FC стартует на Almaty Arena в 18.00. Стоимость билетов - от 3 000 тенге, приобрести их можно онлайн на zakazbiletov.kz.

Роспись на другие поединки турнира Naiza X Ural FC смотрите у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

Пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

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