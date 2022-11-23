Футбольный кружок: кто сразится в четвертый день чемпионата

Несмотря на то, что по результатам трех дней блогеры понесли значительные финансовые потери, в то время как команда экспертов увеличила банк на 20 с лишним тысяч тенге, именно команда инфлюенсеров демонстрирует воодушевление, всякий раз поддерживая своих сокомандников в дуэлях.

23 ноября на канале "Футбольный кружок" состоятся четыре дуэли:

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий сразится с актером Бекзатом Елеусизовым в ставках на матч Марокко-Хорватия.

Следом свои прогнозы сделают спортивный комментатор Ербол Каиров и блогер Нурлан Батыров.

Шоумен Фима Иванов и шеф-редактор Vesti.kz Юлия Милова проявят свои аналитические способности на матче Испания - Коста-Рика.

А завершит вечер встреча сборных Канады и Бельгии, где Фиме Иванову предстоит еще один баттл - против спортивного комментатора Нурсултана Курмана.

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