Футбольный кружок: первый круг пройден

В день последних матчей первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу команда экспертов "Футбольного кружка" намерена увеличить преимущество в счете, существенно сокращенное накануне шоуменом Фимой Ивановым.

Собственно, он и открыл заключительный день первого тура в дуэли с шеф-редактором Vesti.kz Юлией Миловой. Сможет ли Иванов удержать титул самого точного прогнозиста в команде блогеров? Это еще только предстоит узнать.

В прогнозах ко второму матчу сойдутся вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий и блогер Нурлан Батыров, всего несколько дней назад делавшие свои ставки на дебютную игру чемпионата. Тогда оба участника ошиблись, посмотрим, каким будет расклад в матче Уругвай – Южная Корея.

Вернувшийся в ряды прогнозистов Нуркен Иманкулов сойдется в битве умов со спортивным комментатором Нурсултаном Курманом. И хотя решение ставить на победу Португалии кажется очевидным, но кто-то мог предсказать победу Японии или Саудовской Аравии? Вдруг и сборная Ганы явит очередное чудо текущего мундиаля.

Закроет первый тур встреча сборных Бразилии и Сербии, на которую свои прогнозы сделают актер и вайнер BekaEasy и самый экспрессивный участник команды экспертов Ербол Каиров.

За дальнейшим ходом битвы прогнозистов следите в телеграм-канале "Футбольный кружок".

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