"Футбольный кружок" от Olimpbet: Япония сорвала оба экспресса

Битва между экспертами и блогерами в "Футбольном кружке" от лучшего казахстанского букмекера нарастает с каждым днем. Вчера, 1 декабря, в обеих командах нашлись смельчаки, готовые поставить экспресс.

Однако идеально выстроенные планы Ербола Каирова из команды экспертов и шоумена Фимы Иванова расстроила неожиданная победа японцев над сборной Испании. В итоге оба экспресса не сыграли из-за одного матча.

Кроме того, актер и блогер Безкат Елеусизов прогадал, поставив на победу Хорватии в матче против бельгийцев. Нулевой счет в этом матче сделал блогеров на десять тысяч тенге беднее. У остальных же участников проекта все ставки сыграли.

На сегодняшний день счет в "Футбольном кружке" выглядит следующим образом:

Команда экспертов - 495 857 тенге

Команда блогеров - 246 300 тенге.

Следите за битвой прогнозистов на канале "Футбольный кружок".

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