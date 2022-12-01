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"Футбольный кружок" от Olimpbet: Блогеры сокращают разрыв

"Футбольный кружок" от Olimpbet: Блогеры сокращают разрыв
©Olimpbet

Кажется, команда инфлюенсеров в третьем туре решила дать решительный отпор натиску экспертов. В среду, 30 ноября у них сыграло две ставки против одной у соперников.

К удивлению всех участников "Футбольного кружка" не сыграл экспресс Нурлана Батырова из-за двух незасчитанных голов сборной Франции. Зато Фима Иванов в очередной раз доказал, что он самый результативный игрок сборной блогеров и, поставив на тотал (3,5) больше офсайдов в матче Австралия-Дания, принес своей команде солидный выигрыш в размере 40 800 тенге.

Безопасно, но результативно сыграл и актер Нуркен Иманкулов, поставивший на победу сборной Мексики в матче против Саудовской Аравии.

Среди экспертов единственную выигрышную ставку сделал Нурсултан Курман на то, что в матче Польша-Аргентина будет тотал голов (1,5) больше.

На сегодняшний день счет в "Футбольном кружке" выглядит следующим образом:

Команда экспертов - 467 207 тенге

Команда блогеров - 251 600 тенге.

Следите за битвой прогнозистов на канале "Футбольный кружок".

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Футбольный кружок Olimpbet

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