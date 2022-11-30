"Футбольный кружок" от Olimpbet: Беспрецедентная победа

Аномальный вторник произошел в "Футбольном кружке" 29 ноября – первые четыре матча третьего тура чемпионата мира по футболу в Катаре принесли по четыре победы как сборной блогеров, так и команде экспертов.

Безусловное лидерство сохраняют эксперты в лице вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого, комментаторов Ербола Каирова и Нурсултана Курмана, а также шеф-редактора Vesti.kz Юлии Миловой. Последняя, к слову, записала на свой личный счет блестящий экспресс, состоящий из четырех ставок. К 30 ноября команда пришла с результатом 514 807 тенге.

Существенно укрепили свой бюджет и блогеры, дела которых во втором туре шли откровенно плохо. В какой-то момент даже возникали опасения, что с таким подходом Нурлан Батыров, Нуркен Иманкулов, Фима Иванов и Бекзат Елеусизов не дотянут даже до плей-офф, но на данный момент бюджет команды составляет 244 100 тенге.

Битва прогнозистов от Olimpbet в "Футбольном кружке" пересекла свой экватор и становится жарче с каждым днем. Следите вместе с нами.

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