Футбольный кружок: Опыт и интуиция почти никому не помогли

В телеграм-канале "Футбольный кружок" продолжается жаркое противостояние инфлюенсеров и экспертов.

Если во второй день битвы прогнозистов явное преимущество было за командой профессионалов (сыграло три ставки из трех), то следующий игровой день принес немало сюрпризов.

Главным сюрпризом не только для участников "Футбольного кружка", но и для всех болельщиков футбола стало сенсационное поражение сборной Аргентины во встрече с Саудовской Аравией. Этого не мог предвидеть никто: ни актер Нуркен Иманкулов, ни комментатор Ербол Каиров, ни даже сам Лионель Месси. Как итог, обе ставки не сыграли.

Следующие две игры (Дания - Тунис, Мексика - Польша) первого тура и вовсе обошлись без голов. Ставки вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого, шоумена Фимы Иванова, блогера Нурлана Батырова и шеф-редактора Vesti.kz не сыграли. Вся надежда оставалась на последний матч.

Актер Бекзат Елеусизов сделал лаконичную ставку в 15 тысяч тенге на победу сборной Франции в матче против австралийской сборной, а футбольный эксперт Нурсултан Курман поставил 20 тысяч на тотал (2,5) больше. Оба участника последней дуэли смогли подсластить горечь поражений для своих соперников, поскольку и ставка Бекзата, и ставка Нурсултана сыграли.

Под конец третьего игрового дня счет составил 421 628 тенге у экспертов против 346 200 тенге у блогеров.

За дальнейшим ходом битвы прогнозистов следите в телеграм-канале "Футбольный кружок".

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