"Футбольный кружок" от Olimpbet: Первая ничья в обоих случаях

Кто бы мог подумать, что матч между сборными США и Уэльса станет первой примеряющей игрой для наших экспертов и блогеров.

Популярный вайнер Нурлан Батыров впервые с начала шоу "Футбольный кружок" решил повысить ставки, сделав прогноз, что Уэльс точно не проиграет.

В свою очередь, шеф-редактор Vesti.kz Юлия Милова рискнула десятью тысячами, поставив на ничейный результат. В результате валлийцы и американцы дошли до финального свистка со счетом 1:1. Таким образом, участники устроили первую ничью не только на чемпионате мира в Катаре, но и в "Футбольном кружке".

За дальнейшим ходом битвы прогнозистов следите в телеграм-канале "Футбольный кружок" от Olimpbet.

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