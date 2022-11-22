"Футбольный кружок" от Olimpbet: Нидерланды принесли вторую победу экспертам

Противостояние спортивного эксперта Нурсултана Курмана и вайнера Безата Елеусизова, в отличие от предыдущей дуэли, единодушием не отличалось.

Елеусизов на удачу поставил 10 тысяч тенге на победу сборной Сенегала, явно не понимая, с каким сильным противником столкнулась африканская команда.

Нурсултан же, полагаясь исключительно на собственные знания, поставил сумму на индивидуальный тотал на сборную Нидерландов (1,5) больше, чем и принес своей команде очередную победу.

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