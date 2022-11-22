"Футбольный кружок" от Olimpbet: Каиров принес первую победу экспертам

Второй день ЧМ в "Футбольном кружке" начался с экспрессивной зарубы в исполнении шоумена Фимы Иванова и спортивного эксперта Ербола Каирова, который держит связь со своей командой из Катара.

Иванов и Каиров не сомневались в победе англичан, однако если блогер сделал ставку на точный счет 2:1 в пользу Англии, то опытный комментатор сделал ход конем и поставил на то, что сборной Ирана удастся забить хотя бы один мяч в ворота противника.

В итоге Англия разгромила иранцев со счетом 6:2, а сборная экспертов выиграла свою первую дуэль и зачислила на свой счет 23 800 тенге.

За дальнейшим ходом битвы прогнозистов следите в телеграм-канале "Футбольный кружок" от Olimpbet.kz.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса