Футбольный кружок: Эксперты выигрывают первый тур

Четырехкратное фиаско накануне только раззадорило команду спортивных профессионалов в финальный день первого тура чемпионата мира по футболу.

Первыми в битву вступили шеф-редактор Vesti.kz Юлия Милова и шоумен Фима Иванов. Последний, видимо, чрезмерно поверил в себя и лихо поставил 20 тысяч тенге на то, что сборная Камеруна забьет хотя бы один гол в матче против швейцарцев. Но, к сожалению для команды блогеров, интуиция подвела Иванова. А вот Милова в своем прогнозе была абсолютно точна, поставив 15 тысяч на победу Швейцарии.

Нулевой счет в матче Уругвай - Южная Корея расстроил планы Нурлана Батырова и Игоря Шацкого, но команды недолго горевали, поскольку уже следующая дуэль принесла победы и экспертам, и блогерам: актер Нуркен Иманкулов поставил на победу Португалии в матче против сборной Ганы, а комментатор Нурсултан Курман предсказал, что в матче будет не менее трех голов.

Завершился первый тур "Футбольного кружка" безоговорчной победой Ербола Каирова и его прогнозом на то, что в матче Бразилия - Сербия голы будут в обоих таймах, а вот его соперник Бекзат Елеусизов сделал совершенно безбашенную ставку на точный счет 3:1, который так и не случился. Бразильцы обыграли сербов со счетом 2:0.

К началу второго тура "Футбольный кружок" пришел со следующим результатом: на счету команды экспертов 365 257 тенге, а у команды блогеров 304 000.

Жаркая схватка между блогерами и экспертами продолжится до самого конца чемпионата в телеграм-канале "Футбольный кружок" от Olimpbet.

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