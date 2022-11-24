Футбольный кружок: эксперты бьют мимо

На чемпионате мира по футболу в Катаре ни дня не обходится без сюрприза. Сначала Саудовская Аравия обыграла Аргентину, а уже на следующий день сборная Испании буквально растерзала Коста-Рику, забив семь безответных мячей, а японцы сенсационно обыграли шедших в фаворитах сборную Германии.

Собственно, и в "Футбольном кружке" от Olimpbet расклад сменился. Уверенно шедшая команда спортивных экспертов 23 ноября не смогла дать ни одного точного прогноза.

Дуэль в 16:00 состоялась между Игорем Шацким и Бекзатом Елеусизовым. Вратарь нашей сборной сделал ставку на победу хорватов, а блогер в пику ему поставил на победу сборной Марокко. Однако обе сборные сыграли по нулям и обе ставки прогорели.

Уникальный случай произошел во время дуэли Нурлана Батырова и Ербола Каирова – дуэлянты сделали одинаковый прогноз на матч Германия - Япония и… снова мимо.

Но уже на последних двух матчах героем дня стал Фима Иванов, заменивший временно выбывшего Нуркена Иманкулова. В схватке с Юлией Миловой оба участника сошлись на том, что сборная Испании победит, но Юлия была уверена в том, что разрыв в счете будет не более двух мячей, Фима же поставил 20 тысяч тенге на то, что Испания не просто победит, а будет лидером уже в первом тайме. Таким образом, сборная блогеров выиграла в этом матче 30 200 тенге.

Еще не зная о предыдущей победе Иванов сделал ставку в 15 тысяч тенге на то, что в матче против канадцев сборная Бельгии забьет первый гол и снова оказался прав. А вот прогноз комментатора Нурсултана Курмана на индивидуальный тотал бельгийцев 1,5 и больше не сработал.

За дальнейшим ходом битвы прогнозистов следите в телеграм-канале "Футбольный кружок".

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