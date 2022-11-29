Футбольный кружок: блогеры потеряли более половины бюджета

Если с самого начала было ощущение, что блогерам будет сложно соревноваться в прогнозах на ЧМ-2022 с экспертами, то к началу третьего тура это стало очевидным.

Благодаря опрометчивым и необдуманным ставкам со стороны актеров Бекзата Елеусизова и Нуркена Иманкулова бюджет команды блогеров понес значительные потери. Наиболее результативными в команде оказались Фима Иванов и Нурлан Батыров. Примечательно, что у обоих блогеров сложились особо трепетные отношения с соперницей Юлией Миловой из команды экспертов.

Сама же Милова стала абсолютной рекордсменкой второго этапа, сделав четыре результативные ставки подряд. В начале третьего тура шеф-редактор Vesti.kz решила подкрепить авторитет, поставив экспресс на четыре матча. Сможет ли Милова удержать титул "королевы прогнозов", узнаем уже завтра.

Жаркая схватка между блогерами и экспертами продолжится до самого конца чемпионата в телеграм-канале "Футбольный кружок" от Olimpbet.

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