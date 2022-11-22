Футбольный кружок: блогеры и эксперты несут первые потери

Одновременно со стартом чемпионата мира по футболу в Катаре стартовало новое игровое шоу в телеграм-канале "Футбольный кружок", в котором специалисты от мира спорта и популярные инфлюенсеры делают ставки на грядущие матчи.

Первая дуэль состоялась между вратарем сборной Казахстана Игорем Шацким и блогером-миллионником Нурланом Батыровым.

Блогер не рискнул полагаться только на интуицию и привлек в помощь Гугл. Не до конца понятно, как ему это помогло, но в итоге сборная блогеров поставила 10 000 тенге на то, что в матче Катара против Эквадора забьют обе команды.

Игорь Шацкий же был уверен, что Эквадор ничего не забьет. Согласно его прогнозу, сборная Катара победит со счетом 2:0. Команда экспертов поддержала мнение вратаря и тоже поставила на этот исход 10 000 тенге.

Как вы уже знаете, оба прогнозиста ошиблись, и эквадорцы победили сборную хозяев со счетом 2:0. Таким образом Игорь Шацкий и Нурлан Батыров сделали свои команды на десять тысяч тенге беднее.

За дальнейшим ходом битвы прогнозистов следите в телеграм-канале "Футбольный кружок".

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса