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Футбол. Топовые матчи субботы по версии Olimpbet

Футбол. Топовые матчи субботы по версии Olimpbet
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Уикэнд в Европе будет богат на события, среди которых - матчи в Манчестере и Мадриде.

АПЛ. 26-й тур. "Манчестер Сити" - "Ньюкасл"
4 марта, 18:30 (время Астаны)

Центральный матч 26-го тура английской премьер-лиги состоится в самом начале его программы. Это значит, что у "Манчестер Сити" будет возможность хотя бы на пару часов приблизиться к лидирующему "Арсеналу", который свою игру с "Борнмутом" проведет следом.

Однако "Ньюкасл" вряд ли заранее согласится с поражением: "сорокам" и самим как воздух нужны турнирные баллы. Они не могут победить в АПЛ на протяжении четырех последних туров, из-за чего выпали за пределы квартета сильнейших, итоговое место в котором дает путевку в Лигу чемпионов.

В матче первого круга подопечные Эдди Хау дали настоящий бой действующим чемпионам Англии, сыграв с ними вничью 3:3. Причем "горожанам" пришлось спасаться со счета 1:3. Тогда "Ньюкаслу" удалось по-настоящему удивить футбольную общественность, но вряд ли кто-то мог представить, что и после половины дистанции "сороки" будут лететь настолько высоко, что всерьез станут претендовать на призовое место.

Тем не менее эксперты Olimpbet почти не верят в то, что "черно-белые" снова смогут притормозить одного из главных претендентов на титул. Это подтверждают коэффициенты в линии на матч "Манчестер Сити" - "Ньюкасл": П1 - 1.46, Х - 4.86, П2 - 6.95.

Кроме того, аналитики полагают, что игра, скорее всего, получится "верховой": Тотал (2.5) М - 2.25, Б - 1.69. Во всяком случае она точно будет интересной.

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Ла Лига. 24-й тур. "Атлетико" - "Севилья"
5 марта, 02:00

В сезоне-2022/23 команды решают совершенно разные задачи. "Атлетико" привычно сражается за медали, а вот "Севилья" всерьез борется за выживание - от зоны вылета из Примеры "красных" отделяют всего два очка.

Однако такое положение дел не повлияет на интерес к противостоянию давних соперников. При этом севильцам будет проблематично рассчитывать на благоприятный исход визита в Мадрид, так как в гостях у "матрасников" в рамках чемпионата Испании они не выигрывали без малого 15 лет, с осени 2008-го.

Проиграла "Севилья" столичному клубу и домашний матч первого круга текущего первенства, причем вчистую - 0:2. И самый популярный в Казахстане букмекер не видит, за счет чего команда Хорхе Сампаоли сможет взять реванш у коллектива своего аргентинского соотечественника Диего Симеоне. Кэфы на матч "Атлетико" - "Севилья" об этом красноречиво свидетельствуют: П1 – 1.72, Х – 3.73, П2 – 5.37.

Также эксперты Olimpbet сходятся в том, что встреча получится малорезультативной: Тотал (2.5) М – 1.67, Б – 2.29. А вероятность того, что отметиться голами удастся обеим сторонам, не очень велика. Обе забьют: да – 2.2, нет – 1.68.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении и на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz. 

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Метки:
Olimpbet АПЛ Манчестер Сити Атлетико Мадрид

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