© Франция против "автобуса" Греции, злая Турция против обескураженного Уэльса

Отличные матчи отбора на Евро-2024 в группах B и D – в коэффициентах букмекера Olimpbet.

Группа B. Франция – Греция. 20 июня, 00:45

Предыдущие три матча отборочного турнира подопечные Дидье Дешама выиграли с общим счетом 7:0, и запас прочности у команды ощущается воистину капитальный. Не грекам с их набором крепких мастеров евроуровня – но не более того – пытаться разгрызть этот отменно залитый фундамент.

В линии самого популярного букмекера Казахстана поставить на предстоящий поединок можно по следующим коэффициентам: П1 – 1.23. Х – 6.37, П2 – 13.

Но не стоит относиться к сборной Греции с каким-то снобизмом. Команда сыграла два матча в группе, в обоих победила, отстает от Франции на три балла и при этом впервые за долгие годы имеет реальный шанс отобраться на крупный турнир.

Главный тренер эллинов Густаво Пойет прекрасно понимает, как выстраивать мощнейшую оборону. Ну а контратаки нынешних греков весьма болезненны. Наказаны могут быть и топ-французы – им на родном "Стад де Франс" придется держать ухо востро.

Очень симпатичной в таких условиях выглядит, по мнению аналитиков Olimpbet, вариант ставки П1 + ТМ (3,5) за 1.93.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Группа D. Турция – Уэльс. 20 июня, 00:45

Несколько дней назад сборная Латвии на своем поле оказала турецкой команде лютое сопротивление – гости смогли вырвать победу (3:2) лишь на пятой добавленной минуте. Одновременно Уэльс дома, вопреки всем прогнозам, проиграл команде Армении (2:4). Хоть Гарета Бэйла снимай с турнира по гольфу и вызывай в тренинг-камп.

Так что нас ждет встреча «нескольких рассерженных мужчин», причем с обеих сторон. А фактор своего поля и бешеной поддержки со стороны совершенно безумных родных ультрас сыграет на руку Турции. В пользу этого и предматчевые коэффициенты в линии народного букмекера Казахстана Olimpbet: П1 – 1.86, Х – 3.48, П2 – 4.57.

Симпатичным выглядит также вариант ставки на тотал первого тайма (1) бол за 2.11. Мало сомнений в том, что злющие после "отскока" в Латвии турецкие игроки постараются сразу же прижать Уэльс к воротам и сделать необходимый голевой задел еще в первые 45 минут.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче