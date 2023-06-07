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"Фиорентина" - "Вест Хэм": первая часть спора итальянцев и англичан в финалах еврокубков

"Фиорентина" - "Вест Хэм": первая часть спора итальянцев и англичан в финалах еврокубков
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Olimpbet анализирует предстоящую борьбу за победу в Лиге конференций. Претендентами на третий по значимости еврокубок стали команды без истории личных противостояний.

"Фиорентина" (Италия) – "Вест Хэм Юнайтед" (Англия). 8 мая, 02:00 (время Астаны).

Финал Лиги конференций можно назвать своеобразной репетицией решающего матча в борьбе за победу в Лиге чемпионов, ведь битве за трофей самого молодого еврокубка тоже сойдутся соперники из Италии и Англии, пусть и не такие именитые, как "Интер" с "Манчестер Сити".

"Фиорентина" с "Вест Хэмом" – редкие гости решающих стадий континентальных турниров, хотя и те, и другие когда-то даже выигрывали трофеи. Правда, было это очень давно: «фиалки» брали Кубок УЕФА в 1961-м году, "молотобойцы" владели Кубком Кубков в 1965-м.

Впрочем, флорентийцы запросто могли и не добраться до встречи с лондонцами. В полуфинале Лиги конференций коллектив Винченцо Итальяно проиграл "Базелю" домашний матч, а в гостевом добился нужного результата только на девятой компенсированной минуте овертайма!

Что касается команды Дэвида Мойеса, то она прошла по турниру настоящим победным маршем: "Вест Хэм" ни разу не проиграл в Лиге конференций сезона-2022/23 – 13 побед и одна ничья!

Кого можно считать фаворитом первого очного противостояния в истории взаимоотношений этих соперников, которые ранее никогда не встречались между собой даже на товарищеском уровне?

Эксперты Olimpbet считают шансы "Фиорентины" и "Вест Хэма" на победу почти равными, отдавая небольшое предпочтение "молотобойцам": П1 – 2.85, Х – 3.3, П2 – 2.69.

А вот по угловым аналитики прогнозируют солидный перевес "фиалок": П1 – 1.5, Х – 6.9, П2 – 3.26.

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