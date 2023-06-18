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Финал Лиги наций проанализировали в Olimpbet

Финал Лиги наций проанализировали в Olimpbet
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"Шашечные" против "красной фурии" на территории "оранжевых". Чем закончится спор Хорватии и Испании в Роттердаме?

Хорватия – Испания. 19 июня, 00:45 (время Астаны)

Хорваты испортили праздник болельщикам сборной Нидерландов, лишив ее финала Лиги наций, который состоится в Роттердаме. Местные поклонники футбола, несомненно, готовились болеть за свою команду в решающей битве, однако в полуфинале турнира "шашечные" смотрелись намного предпочтительнее хозяев и по делу их превзошли, пусть только в овертайме (4:2).

Еще более закономерным выглядит появление в главном матче розыгрыша Лиги наций Испании. В полуфинале она имела просто подавляющее преимущество над Италией, хотя и выиграла с минимальным перевесом – победный мяч в ворота "скуадры адзурры" был забит лишь в самой концовке основного времени (2:1).

В общем, за трофей поспорят действительно те сборные, которые этого заслужили, а не пробились в финал благодаря обстоятельствам или спорным судейским решениям.

Ранее эти соперники встречались друг с другом девять раз, в том числе дважды – в Лиге наций, в самом первом ее розыгрыше. Тогда противники обменялись домашними победами, правда, неравнозначными по счету: Хорватия на своем поле выиграла 3:2, Испания же разгромила "пламенных" в родных стенах с результатом 6:0.

Но теперь им предстоит поспорить между собой на нейтральной территории, в Нидерландах. Предыдущее подобное выяснение отношений между "шашечными" и "красной фурией", состоявшееся в 1/8 финала Евро-2020 в Копенгагене, завершилось голевой феерией в пользу испанцев – 5:3.

Так что есть все основания ждать и в их ближайшей встрече открытого футбола с градом моментов и голов. Правда, эксперты Olimpbet такого мнения не придерживаются, полагая, что у матча на арене "Де Кейп" больше шансов оказаться "низовым", чем "верховым": Тот (2.5) М – 1.86, Б – 2.02.

Что касается фаворита финала, то это, по мнению самого надежного букмекера Казахстана, команда Луиса де ла Фуэнте: П1 – 3.77, Х – 3.57, П2 – 2.04.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

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