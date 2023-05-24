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Финал Кубка Италии – в аналитике Olimpbet

Финал Кубка Италии – в аналитике Olimpbet
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В ночь со среды на четверг в Риме пройдет матч миланского "Интера" и "Фиорентины" из Флоренции. Команды оспорят право обладания кубком страны по футболу.

Кубок Италии. Финал. "Интер" - "Фиорентина". 25 мая, 01:00 (время Астаны)

Это может показаться странным или даже кощунственным, но битва за Кубок Италии – не главная для "Интера" и "Фиорентины" в концовке сезона-2022/23.

Обеим командам спустя несколько дней после очной встречи в Риме предстоит провести решающие матчи континентальных турниров против англичан. Миланцы будут сражаться с "Манчестер Сити" за победу в Лиге чемпионов, флорентийцев ждет сражение с "Вест Хэмом" в финале Лиги конференций.

Тем не менее глупо полагать, что "нерадзурри" и "фиалки" добровольно откажутся от Кубка страны. В первую очередь это касается "Фиорентины", клубная коллекция которой не пополнялась трофеями более 20-ти лет – с тех пор, когда в 2001-м году команда из Флоренции завоевала как раз Кубок Италии.

В общем, коллективу Винченцо Итальяно мотивации на матч с "Интером" занимать точно не надо, хотя эксперты Olimpbet и видят безоговорочного фаворита предстоящей битвы в команде Симоне Индзаги: П1 – 2.03, Х – 3.46, П2 – 3.96.

Самый популярный букмекер Казахстана ожидает перевес миланцев и по угловым, пусть и не столь значительный: П1 – 1.95, Х – 8.5, П2 – 2.24.

Такой прогноз аналитиков вполне логичен, учитывая общую статистику взаимоотношений соперников и их места в таблице Серии А в текущем сезоне. Однако не лишним будет напомнить, что последняя личная встреча "Интера" и "Фиорентины", состоявшаяся первого апреля в рамках 28-го тура чемпионата Италии, завершилась гостевой победой "фиалок" со счетом 1:0.

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