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Финал Кубка Гагарина: поехали!

Финал Кубка Гагарина: поехали!
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17 апреля в Казани состоится первый матч финала Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге. Расклады на принципиальное сражение – в обзоре от Olimpbet.

"Ак Барс" (Казань) – ЦСКА (Москва). 17 апреля, 22:30 (время Астаны)

Эти соперники однажды уже выясняли друг с другом отношения в финале Кубка Гагарина: решающая серия сезона-2017/18 завершилась уверенной победой казанского клуба со счетом 4:1.

В регулярном первенстве КХЛ-2022/23 "Ак Барс" и ЦСКА обменялись гостевыми победами. А в последнее время в их споре понятие преимущества своего льда вообще нивелировалось: хозяева не смогли выиграть ни одного из семи предыдущих матчей.

"Барсы" же в родных стенах не брали верх над "армейцами" с того самого победного для себя финала пятилетней давности.

Вот и сейчас эксперты Olimpbet не видят в принимающей стороне фаворита стартового матча главного противостояния Континентальной хоккейной лиги: П1 – 2.75, Х – 3.55, П2 – 2.5.

Действующий обладатель трофея, по мнению аналитиков, считается и фаворитом всей серии. Проход: "Ак Барс" – 2.23, ЦСКА – 1.65.

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Метки:
Olimpbet КХЛ Ак Барс ЦСКА

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