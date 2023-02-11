Финал Клубного чемпионата мира, сражения в Бундеслиге, АПЛ и Лиге 1

В субботу определится победитель Клубного чемпионата мира, а в топовых европейских лигах состоятся матчи очередных туров. Эксперты Olimpbet предложили следующие расклады на эти встречи.

Клубный чемпионат мира. Матч за третье место, "Аль-Ахли" (Египет) – "Фламенго" (Бразилия)

11 февраля, 21:30 (время Астаны)

С турнирной точки зрения "бронзовый" матч на КЧМ практически не имеет никакого смысла. Неудачники полуфиналов вряд ли будут лезть и кожи вон, чтобы его выиграть. Разве что, определенным стимулом будет более высокое финансовое вознаграждение победителю, но и денежный аспект вряд ли послужит сильной мотивацией.

Аналитики Olimpbet считают, что шансы бразильцев на третье место намного предпочтительнее, нежели у египтян. Такой вывод можно сделать по коэффициентам на матч "Аль-Ахли" - "Фламенго": П1 – 5.16, Х – 4.37, П2 – 1.61.

Клубный чемпионат мира. Финал. "Реал Мадрид" (Испания) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

12 февраля, 01:00

"Галактикос" играючи разобрались в полуфинале с египетским "Аль-Ахли" (4:1) и прогнозируемо стали участниками решающего матча турнира. Однако ожидаемого всем футбольным миром противостояния Европы и Южной Америки в финале КЧМ на этот раз не будет.

Вместо "Фламенго" "Реалу" придется побороться за трофей с обидчиком победителя Кубка Либертадорес, аравийским 2Аль-Хилялем".

Букмекеры Olimpbet считают, что силы соперников несопоставимы, такой вывод можно сделать, посмотрев коэффициенты в линии на матч "Реал" - "Аль-Хиляль": П1 – 1.26, Х – 6.34, П2 – 11.

Германия. Бундеслига. 20-й тур, "Вердер" - "Боруссия" Дортмунд

11 февраля. 20:30

"Бременские музыканты", похоже, вышли из кризиса, прервав свою четырехматчевую серию из поражений двумя подряд победами – над "Вольфсбургом" и "Штутгартом".

"Шмели" же после возобновления чемпионата вообще идут без осечек, выбив 12 очков из 12-ти возможных. Они уже вышли на третье место в таблице, уступая всего три балла лидирующей "Баварии".

Эксперты Olimpbet видят в «желто-черных» явных фаворитов предстоящего сражения, предлагая на матч "Вердер" - "Боруссия" следующие коэффициенты: П1 – 4.07, Х – 4.17, П2 – 1.82.

Но не лишним будет напомнить, что матч первого круга первенства Бундеслиги-2022/23 завершился гостевой победой бременцев со счетом 3:2, а из десяти последних очных встреч "Боруссия" выиграла у "Вердера" всего четыре.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур, "Лестер Сити" - "Тоттенхэм"

11 февраля, 21:00

"Лестер" прилично штормит. Долгое время "лисы" находились в зоне вылета из АПЛ. Набрав четыре очка в двух предыдущих турах, они оттуда выбрались, но, по-видимому, борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиги чемпион Англии семилетней давности будет вести вплоть до окончания текущего сезона.

"Тоттенхэм" же продолжает биться за место в лигочемпионской четверке, а после победы над грозным "Манчестер Сити" лондонцы явно переживают эмоциональный подъем. Да и статистика последних личных встреч говорит за "Хотспур", которые выиграли все четыре предыдущих дуэли.

Вот и аналитики Olimpbet полагают, что у "шпор" гораздо предпочтительнее шансы на успех, чем у их соперников. Что видно по кэфам в линии на матч "Лестер" - "Тоттенхэм": П1 – 3.32, Х – 3.62, П2 – 2.18.

Франция. Лига 1. 22-й тур, "Монако" - ПСЖ

11 февраля, 22:00

Столичный клуб выиграл только половину из шести последних матчей чемпионата Франции, а в середине уходящей недели вылетел из Кубка страны, уступив в 1/8 финала турнира "Марселю".

А монегаски имеют семиматчевую беспроигрышную Серию в Лиге 1, не позволили "Сен-Жермен" обыграть себя в парижской встрече первого круга (ничья 1:1). Да и вообще: "Монако" - один из двух клубов (вместе с "Лиллем"), который за минувшие 10 лет сумел прервать внутрифранцузскую гегемонию ПСЖ в чемпионате.

И тем не менее, самый авторитетный казахстанский букмекер полагает, что перспективы победить в этом матче у Месси и Ко равны шансам представителей Княжества: П1 – 2.63, Х – 3.63, П2 – 2.63.

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