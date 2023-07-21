© Фестиваль "Футбол Жолы" отправляется в тур по Казахстану

В 8 городах пройдет крупнейшее спортивное мероприятие, на котором болельщики увидят главный футбольный трофей страны, смогут принять участие в любительском турнире и выиграть памятные призы.

В 2023 году казахстанский футбол отмечает свое 110-летие. В честь этого события Казахстанская федерация футбола совместно с народным букмекером Olimpbet объявляет о старте масштабного фестиваля "ФУТБОЛ ЖОЛЫ".

За два месяца событие охватит самые разные уголки страны и поочередно пройдет в восьми городах. Фестиваль стартует 30 июля в Шымкенте, а финиширует в Семее 16 сентября.

Маршрут "ФУТБОЛ ЖОЛЫ":

30 июля – Шымкент

6 августа – Актау

13 августа – Атырау

19 августа – Уральск

26 августа – Актобе

2 сентября – Кокшетау

10 сентября – Астана

16 сентября – Семей

У болельщиков появится уникальная возможность вживую увидеть главный трофей казахстанской Премьер-лиги! Чемпионское тондо временно покинет музей действующего триумфатора КПЛ, ФК "Астана", чтобы все желающие могли прикоснуться к заветной награде и сделать фото на память.

На фестивальных площадках пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу и любительские турниры. Заявку на участие в них можно подать на сайте footballfest.kz.

Кроме того, на "ФУТБОЛ ЖОЛЫ" состоятся автограф-сессии с легендами футбола и выступления именитых артистов. Будут работать аттракционы с ценными призами, фудкорты от лучших заведений города и чиллаут-зоны для отдыха.

Посещение фестиваля бесплатно. Не пропустите праздник футбола в вашем городе!

Справка

Olimpbet – казахстанский национальный букмекер № 1. В компании осознают важность спорта, инвестируют в укрепление спортивной общественности и заключают спонсорские контракты с ведущими федерациями, клубами и спортсменами.

В Olimpbet ценят доверие клиентов и ставят их интересы на первое место. Для самого популярного букмекера страны важно, чтобы казахстанцы наслаждались игрой в безопасной и здоровой среде. Поэтому компания внедряет принципы ответственной игры во все аспекты своей деятельности.

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Казахстанская федерация футбола — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Казахстане. Штаб-квартира находится в Астане. Занимается организацией национального чемпионата, сборных страны, поддержкой, развитием и популяризацией всего футбола в целом. Член ФИФА с 1994 года.

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